La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ayer se comunicaron del Órgano de Administración Judicial para informarle que harán una revisión del presupuesto del próximo año al Poder Judicial y reducirlo, pues indicó que "no necesitan un aumento para poder cumplir con sus funciones".

La jefa del Ejecutivo federal indicó que se busca disminuir el presupuesto al Poder Judicial en 15 mil millones de pesos y que estos sean distribuidos entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Cultura (SC) y otra parte en inversión pública.

"Ayer se comunicaron, por cierto ayer, el área administrativa nueva del Poder Judicial, Órgano de Administración de que en efecto van hacer una revisión del presupuesto del Poder Judicial.

"Nosotros estimamos de lo que pidió la anterior presidenta de la Corte a lo que realmente necesitan se pueden disminuir el presupuesto al Poder Judicial como en 15 mil millones de pesos que lo que le estamos pidiendo a la Comisión de Presupuesto que sean distribuidos en el Deporte, en el INAH, una parte en Cultura, y otra parte de inversión pública", comentó.

La Mandataria federal indicó que el objetivo es disminuir el presupuesto que presentó la antigua ministra presidenta de la Corte (SCJN), Norma Piña.

"Entonces el Poder Judicial aumenta su presupuesto de acuerdo con lo que pidió la expresidenta de la Corte, Norma Piña, al Congreso en 15% de aumento. Si van a disminuir los salarios va haber una política de austeridad en la Corte, pues evidentemente no necesitan 15% más. Solo que ya el nuevo Poder Judicial no tuvo tiempo de revisar ese esa solicitud y ajustarla.

"Nosotros le planteamos al Congreso que se disminuya el presupuesto porque no lo necesitan para poder cumplir con sus funciones y que se aumente el presupuesto particularmente en Deporte, en el INAH, en Cultura, y en inversión, y algunas universidades que salió su presupuesto un poco más bajo que el año pasado", indicó.

