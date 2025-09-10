Más Información
Silza de Grupo Tomza, empresa dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa
“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa
El presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 2026 fue entregado el pasado 28 de agosto, antes de la toma de protesta de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Incluso fue aprobado antes de esta esa fecha por su órgano de gobierno, señaló en una nota informativa que difundió este miércoles.
Refirió que a la SHCP sólo le corresponde incorporar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación el gasto estimado a ejercer de los órganos con autonomía presupuestaria como la SCJN.
Lee también Con estímulo fiscal, el gobierno va por repatriación de capitales
Después, la determinación de su procedencia corresponde a la Cámara de Diputados con base en sus atribuciones constitucionales para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), subrayó.
La dependencia que tiene como titular a Édgar Amador Zamora, enfatizó que la autonomía presupuestaria de órganos como la Suprema Corte de Justicia está establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 5 fracción I, inciso b, y 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Aranceles de EU al acero mexicano afectan exportaciones; México busca diálogo para reducir cargas y proteger industria
desa/rmlgv