El presupuesto del para el ejercicio 2026 fue entregado el pasado 28 de agosto, antes de la toma de protesta de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Incluso fue aprobado antes de esta esa fecha por su órgano de gobierno, señaló en una nota informativa que difundió este miércoles.

Refirió que a la SHCP sólo le corresponde incorporar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación el gasto estimado a ejercer de los órganos con autonomía presupuestaria como la .

Después, la determinación de su procedencia corresponde a la Cámara de Diputados con base en sus atribuciones constitucionales para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), subrayó.

La dependencia que tiene como titular a Édgar Amador Zamora, enfatizó que la autonomía presupuestaria de órganos como la Suprema Corte de Justicia está establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 5 fracción I, inciso b, y 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

