La ministra Yasmín Esquivel Mossa aseguró que la nueva generación de juzgadores, que heredará al país la reforma judicial, debe capacitarse y estar preparado para emitir sentencias que enmienden el rezago de justicia que existe para las mujeres indígenas en México.

Durante su participación en el diálogo para conmemorar el Día Nacional e Internacional de las Mujeres Indígenas, que encabezó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, la ministra Esquivel sostuvo que la profesionalización de los integrantes del Poder Judicial debe necesariamente transitar por la capacitación en materia de derechos de las comunidades indígenas, afromexicanas y afrodescendientes.

“Como juzgadores tenemos la obligación constitucional y el ineludible deber ético y moral, de reconocer la identidad y respetar los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, garantizando su pleno acceso a la justicia”, afirmó Esquivel Mossa.

Lee también Con salva encendida, continúan limpias en la Corte previo a inicio de sesiones; "la justicia no se construye sólo en los tribunales"

La ministra recordó que en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva Intercultural: Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, dijo, se encuentra una guía práctica de suma utilidad y las medidas a seguir en los casos que involucren a personas indígenas: aplicar un enfoque interseccional, adoptar medidas que favorezcan el acceso a la justicia, flexibilizar las reglas procesales, suplir la deficiencia de la queja, recabar pruebas de manera oficiosa en casos que así lo ameriten, asistencia de personas intérpretes y defensoras de derechos.

En el evento también participaron la ministra Loretta Ortiz Ahlf y del ministro Irving Espinosa Betanzo.

Finalmente, la ministra Yasmín Esquivel pidió no conformarse con ceremonias simbólicas, sino “saldar la deuda histórica que tenemos con las mujeres indígenas y afromexicanas”, ya que, dijo, “es un paso ineludible hacia la justicia social, la reconciliación con nuestro pasado, presente y futuro”.

Lee también Estrena SCJN nueva imagen institucional; representa un cambio de época

Yasmín Esquivel en el diálogo para conmemorar el Día Nacional e Internacional de las Mujeres Indígenas de la SCJN este miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Yasmín Esquivel en el diálogo para conmemorar el Día Nacional e Internacional de las Mujeres Indígenas de la SCJN este miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc