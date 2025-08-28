La ministra Yasmín Esquivel Mossa aseguró que la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos la posibilidad de edificar un nuevo sistema de justicia que acorte más la brecha de género.

En reunión con integrantes de la Asociación de Mujeres en los Asuntos Públicos de México, la ministra Esquivel destacó que el nuevo Poder Judicial dará un gran salto en ese sentido y alcanzará la paridad, pues el Pleno de la Corte tendrá por vez primera una mayoría de mujeres, “tras dos siglos de hegemonía masculina”.

“La sororidad es un punto de partida para el empoderamiento y crecimiento de otras mujeres en la meta de acortar la brecha de género” expresó la ministra frente a las asistentes de la Asociación de Mujeres en los Asuntos Públicos de México.

Ministra Yasmín Esquivel Mossa junto a asistentes de la Asociación de Mujeres en los Asuntos Públicos de México (28/08/2025). Foto: Especial

En compañía de Laura Bueno Estrada, presidenta de la AMAAPP, Esquivel Mossa se dijo consciente de la responsabilidad que asume la nueva generación de personas juzgadoras, al estar legitimadas para oír la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

“Tenemos en nuestras manos la transformación del Poder Judicial, la edificación de un nuevo sistema de impartición de justicia y de una nueva justicia”, destacó.

Explicó además que hoy resulta imperativo fortalecer el Estado de derecho; un poder que administre una justicia independiente, eficaz, que garantice un acceso efectivo a todas las personas para la debida protección de sus derechos humanos.

En su oportunidad, Laura Bueno declaró que, en la AMAAPP están “convencidas de que fortalecer el diálogo transparente entre la ciudadanía, las instituciones y las organizaciones es la clave para construir mejores políticas públicas y desarrollar el México que todas y todos queremos. Esperamos sea el inicio de más conversaciones de valor sobre el futuro de nuestro país”.

Finalmente, Yasmín Esquivel aseguró que algunos de los grandes retos para la nueva Corte serán: transformar el sistema de justicia en uno que verdaderamente responda a las necesidades sociales; fortalecer la confianza institucional; garantizar la transparencia en resoluciones que brinden certidumbre jurídica; e impulsar la digitalización para reducir tiempos procesales.

