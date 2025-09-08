La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Yasmín Esquivel Mossa exhortó a los juzgadores electos a sostener un estilo de vida digno y actuar con rectitud en su nuevo encargo, para no fallarle al electorado que los colocó donde desempeñarán sus funciones.

Esquivel Mossa participó en el Curso de Especialización de Personas Juzgadoras Electas 2025. Ahí aseguró que el Poder Judicial, además de ser eficiente, debe ser confiable; por ello “es de suma importancia que las personas juzgadoras suscriban un compromiso con la sociedad, de mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera del servicio público”.

“Que nuestro modo de vida reafirme lo que le ofrecimos al electorado cuando promovimos el voto en nuestro favor, que puede resumirse en un actuar con rectitud en el ejercicio del cargo”, afirmó la la ministra Esquivel.

La ministra Yasmín Esquivel en el Curso de Especialización de Personas Juzgadoras Electas 2025 este lunes 8 de septiembre de 2025. Foto: Especial

"Queremos cambiar el rostro del Poder Judicial": Yasmín Esquivel

Durante su exposición, Esquivel Mossa señaló que para convencer a la sociedad de que las personas juzgadoras tienen a su cargo la protección de los derechos y libertades, éstas deben contar con cualidades esenciales, como la prudencia, el buen comportamiento y el equilibrio en sus decisiones.

“Estamos aquí porque queremos cambiar el rostro del Poder Judicial, un poder judicial de excelencia, confiable; esa es la razón por la que participamos en la elección judicial extraordinaria 2025”, subrayó.

Finalmente, explicó que los principios que rigen la carrera judicial son la excelencia, objetividad, profesionalismo, independencia y paridad de género; los cuales, sumados a virtudes judiciales como el humanismo, el patriotismo, el compromiso social, o la lealtad, brindan un respaldo para definir con claridad lo que es un buen juez.

