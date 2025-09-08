Más Información

Huachicol fiscal golpea a altos mandos; decomiso histórico deriva en casi 50 detenciones, incluidos marinos y empresarios

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

Hacienda retrasa entrega del Paquete Económico 2026; cambian horario de ceremonia en San Lázaro y en el Senado

De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026

Atacan embarcación de Flotilla Sumud que lleva ayuda a Gaza; denuncian que agresión fue con un dron

Moody’s mejora calificación de Pemex y coloca perspectiva en estable; reconoce compromiso del gobierno para apoyar a la petrolera

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortó a los juzgadores electos a sostener un estilo de vida digno y actuar con rectitud en su nuevo encargo, para no fallarle al electorado que los colocó donde desempeñarán sus funciones.

Esquivel Mossa participó en el Curso de Especialización de Personas Juzgadoras Electas 2025. Ahí aseguró que el Poder Judicial, además de ser eficiente, debe ser confiable; por ello “es de suma importancia que las personas juzgadoras suscriban un compromiso con la sociedad, de mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera del servicio público”.

“Que nuestro modo de vida reafirme lo que le ofrecimos al electorado cuando promovimos el voto en nuestro favor, que puede resumirse en un actuar con rectitud en el ejercicio del cargo”, afirmó la la ministra Esquivel.

La ministra Yasmín Esquivel en el Curso de Especialización de Personas Juzgadoras Electas 2025 este lunes 8 de septiembre de 2025. Foto: Especial
La ministra Yasmín Esquivel en el Curso de Especialización de Personas Juzgadoras Electas 2025 este lunes 8 de septiembre de 2025. Foto: Especial

"Queremos cambiar el rostro del Poder Judicial": Yasmín Esquivel

Durante su exposición,señaló que para convencer a la sociedad de que las personas juzgadoras tienen a su cargo la protección de los derechos y libertades, éstas deben contar con cualidades esenciales, como la prudencia, el buen comportamiento y el equilibrio en sus decisiones.

“Estamos aquí porque queremos cambiar el rostro del , un poder judicial de excelencia, confiable; esa es la razón por la que participamos en la elección judicial extraordinaria 2025”, subrayó.

Finalmente, explicó que los principios que rigen la carrera judicial son la excelencia, objetividad, profesionalismo, independencia y paridad de género; los cuales, sumados a virtudes judiciales como el humanismo, el patriotismo, el compromiso social, o la lealtad, brindan un respaldo para definir con claridad lo que es un buen juez.

