La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral realizó una ceremonia de entrega de bastón de mando, que se entregó a la presidenta de este órgano, Roselia Bustillo, quien es de origen Zapoteco.

Esta ceremonia de purificación y entrega de bastón de mando se realizó al igual que con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, quien también pertenece a una comunidad indígena.

La presidenta Roselia Bustillo acudió vistiendo un traje típico de su comunidad, para recibir la protección y bendición.

Lee también Estrena SCJN nueva imagen institucional; representa un cambio de época

La magistrada señaló que "es un símbolo que nos compromete a proteger todos los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos de los estados de la tercera circunscripción".

Estuvo acompañada por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, quien sostuvo que el bastón de mando significa refrendar el compromiso con la ciudadanía.

"No es una obra de teatro, no es un guion que hay que seguir con tal de quedar bien con tal o cuál persona", afirmó.

También asistieron la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, así como los magistrados Gilberto Batiz, Claudia Aguilasocho y Felipe de la Mata.

Lee también Asignación de asuntos en la Suprema Corte será a través de un sistema electrónico y no manual; conoce las nuevas reglas

Entregan bastón de mando a magistrados de Sala Xalapa del Tribunal Electoral este lunes 8 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Entregan bastón de mando a magistrados de Sala Xalapa del Tribunal Electoral este lunes 8 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em