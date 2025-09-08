Más Información

La Sala Regional Xalapa del realizó una ceremonia de entrega de bastón de mando, que se entregó a la presidenta de este órgano, Roselia Bustillo, quien es de origen Zapoteco.

Esta ceremonia de purificación y entrega de bastón de mando se realizó al igual que con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, quien también pertenece a una comunidad indígena.

La presidenta Roselia Bustillo acudió vistiendo un traje típico de su comunidad, para recibir la protección y bendición.

La magistrada señaló que "es un símbolo que nos compromete a proteger todos los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos de los estados de la tercera circunscripción".

Estuvo acompañada por el presidente de la Corte, , quien sostuvo que el bastón de mando significa refrendar el compromiso con la ciudadanía.

"No es una obra de teatro, no es un guion que hay que seguir con tal de quedar bien con tal o cuál persona", afirmó.

También asistieron la magistrada presidenta del TEPJF, , así como los magistrados Gilberto Batiz, Claudia Aguilasocho y Felipe de la Mata.

Entregan bastón de mando a magistrados de Sala Xalapa del Tribunal Electoral este lunes 8 de septiembre de 2025. Foto: Especial
