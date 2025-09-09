Más Información

Había un navío vío, vío cargado de... un repaso a la trama del huachicol fiscal

Había un navío vío, vío cargado de... un repaso a la trama del huachicol fiscal

Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

El expresidente panista de México durante 2006 a 2012, Felipe Calderón Hinojosa, afirmó que “el proceso de demolición” del ocurrió “frente a las narices” de Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en México.

En una conferencia titulada “El Estado de Democracia en América” en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., Estados Unidos, el exmandatario federal aclaró que no se refiere al diplomático actual, , sino a su antecesor.

“No sé si el embajador (Ken Salazar) no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo o simplemente lo ignoró, lo que sería terrible”, dijo.

Lee también

De acuerdo con Calderón Hinojosa, el Poder Judicial en México “está tomado por los militantes de Morena”, algunos de ellos, dijo, gente sin experiencia e incluso abogados de narcotraficantes.

Durante su participación, citó el artículo de Ernesto Zedillo, donde éste afirmó que la joven democracia en México había muerto y advirtió que las elecciones libres y justas en México están en riesgo.

“Ese gobierno inició un proceso de demolición de las instituciones democráticas. Y ese proceso fue exacerbado en los últimos 12 meses”, dijo sobre las administraciones guindas de y .

Lee también

Morena, prosiguió, tomó un control de los órganos electorales (INE) y tribunales quienes, ahora, decidieron darle al partido oficialista un control mayoritario en el Congreso de la Unión “que nunca debió tener” con un 75% de curules “sin justificación”.

Por lo anterior, explicó que los morenistas tuvieron la libertad de modificar la Constitución para “literalmente” desaparecer al Poder Judicial de la Federación.

“La Suprema Corte era único contrapeso en el país. Así que ellos despidieron a los ministros, a miles de jueces, a cientos de magistrados. Y ahora, el Poder Judicial está en las manos de militantes de Morena”, reprochó.

Entonces, insistió en que ya no hay garantías para ningún ciudadano, no solo para la oposición.

Felipe Calderón durante la conferencia “El Estado de Democracia en América” en la Universidad de Georgetown. Foto: Especial
Felipe Calderón durante la conferencia “El Estado de Democracia en América” en la Universidad de Georgetown. Foto: Especial

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses