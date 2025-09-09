Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

El expresidente panista de México durante 2006 a 2012, Felipe Calderón Hinojosa, afirmó que “el proceso de demolición” del Poder Judicial ocurrió “frente a las narices” de Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en México.

En una conferencia titulada “El Estado de Democracia en América” en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., Estados Unidos, el exmandatario federal aclaró que no se refiere al diplomático actual, Ronald Johnson, sino a su antecesor.

“No sé si el embajador (Ken Salazar) no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo o simplemente lo ignoró, lo que sería terrible”, dijo.

Lee también Adán Augusto descarta investigación a AMLO por huachicol fiscal; pide a oposición ir de rodillas a la Basílica "por el milagro"

De acuerdo con Calderón Hinojosa, el Poder Judicial en México “está tomado por los militantes de Morena”, algunos de ellos, dijo, gente sin experiencia e incluso abogados de narcotraficantes.

Durante su participación, citó el artículo de Ernesto Zedillo, donde éste afirmó que la joven democracia en México había muerto y advirtió que las elecciones libres y justas en México están en riesgo.

“Ese gobierno inició un proceso de demolición de las instituciones democráticas. Y ese proceso fue exacerbado en los últimos 12 meses”, dijo sobre las administraciones guindas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Lee también Lilly Téllez propone antidoping obligatorio y aleatorio para funcionarios electos; “el que nada debe, nada teme”, afirma

Morena, prosiguió, tomó un control de los órganos electorales (INE) y tribunales quienes, ahora, decidieron darle al partido oficialista un control mayoritario en el Congreso de la Unión “que nunca debió tener” con un 75% de curules “sin justificación”.

Por lo anterior, explicó que los morenistas tuvieron la libertad de modificar la Constitución para “literalmente” desaparecer al Poder Judicial de la Federación.

“La Suprema Corte era único contrapeso en el país. Así que ellos despidieron a los ministros, a miles de jueces, a cientos de magistrados. Y ahora, el Poder Judicial está en las manos de militantes de Morena”, reprochó.

Entonces, insistió en que ya no hay garantías para ningún ciudadano, no solo para la oposición.

Felipe Calderón durante la conferencia “El Estado de Democracia en América” en la Universidad de Georgetown. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc