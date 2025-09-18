Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

Hernán Bermúdez Requena “El Abuelo” o “El Munrra”, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, líder de la organización criminal “La Barredora” arribó al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas procedente de Asunción, Paraguay.

Esto luego de más de 12 horas de retraso por cargar combustible en Bogotá, Colombia, y ajustes en el itinerario de vuelo, continuará su trayecto el aeropuerto Internacional de Toluca para ser trasladado al centro de máxima seguridad “El Altiplano” en el Estado de México.

En un principio, la ruta comprendía de Asunción a Cozumel, Quintana Roo, y dirigirse al Aeropuerto Internacional de Toluca, pero cambió.

El miércoles, Bermúdez Requena, quien tiene supuestos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue expulsado de Paraguay.

La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay se refirió al exfuncionario como un capo mexicano vinculado al CJNG.

“Trasladamos y entregamos a uno de los principales objetivos criminales de México. Reafirmamos: en Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional”, enfatizó la dependencia en redes sociales.

Bermúdez Requena tuvo una audiencia telemática el sábado pasado con el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción, Osmar Legal, luego de haber sido detenido en Paraguay.

Sin embargo, “El Abuelo” rechazó someterse a una extradición simplificada, esto significaba que el proceso se alargaría más tiempo al menos 60 días, pero tras el desistimiento de este miércoles de las autoridades mexicanas, Bermúdez Requena quedó a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones.

Este organismo resolvió expulsarlo y entregarlo a sus pares de migraciones de México por su ingreso irregular al país.

Bermúdez se encontraba detenido en las celdas de Senad, en Asunción, desde el sábado pasado, cuando fue capturado en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso.

El Gabinete de Seguridad federal informó que, como parte de la colaboración internacional, el gobierno de Paraguay notificó a México la decisión de expulsar a “El Abuelo”, quien fue detenido el pasado 12 de septiembre en ese país.

Previo a su llegada, un operativo de seguridad se mantuvo afuera del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Un operativo de seguridad se mantiene afuera del Aeropuerto Internacional de Toluca en espera de la llegada de Hernán “N” ex líder de la barredora, grupo delictivo perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Foto: Alejandro Vargas / EL UNIVERSAL Cerca de las 9 de la mañana, arribó un camión tipo Rhino de la policía Federal Ministerial en el que se presume, estaría siendo trasladado hacia el Penal Federal número 1 del Altiplano.

