Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum
El avión Canadair Challenger de la Fiscalía General de la República (FGR) que traslada a Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” o “Comandante H", presunto líder de La Barredora, realizó una escala en Colombia, después de ser expulsado de Paraguay.
El Gabinete de Seguridad federal informó que como parte de la colaboración internacional, el gobierno Paraguay notificó a México la decisión de expulsarlo.
Bermúdez Requena es presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, con supuesto nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por los probables delitos de extorsión, secuestro y narcomenudeo.
