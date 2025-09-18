El avión Canadair Challenger de la Fiscalía General de la República (FGR) que traslada a Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” o “Comandante H", presunto líder de La Barredora, realizó una escala en Colombia, después de ser expulsado de Paraguay.

El presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena es trasladado a México, tras ser expulsado de Paraguay, el 17 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Lee también Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

El presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena es trasladado a México, tras ser expulsado de Paraguay, el 17 de septiembre de 2025. Foto: Especial

El Gabinete de Seguridad federal informó que como parte de la colaboración internacional, el gobierno Paraguay notificó a México la decisión de expulsarlo.

El presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena es trasladado a México, tras ser expulsado de Paraguay, el 17 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Lee también Avión que traslada a Hernán Bermúdez "El Abuelo" cambia de ruta y prolonga escala en Colombia

El presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena es trasladado a México, tras ser expulsado de Paraguay, el 17 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Bermúdez Requena es presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, con supuesto nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por los probables delitos de extorsión, secuestro y narcomenudeo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot