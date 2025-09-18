Más Información

Estados Unidos sanciona a "La Mayiza", facción del Cártel de Sinaloa, por tráfico de fentanilo y otras drogas

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

La mañanera de Sheinbaum, 18 de septiembre, minuto a minuto

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

El avión Canadair Challenger de la Fiscalía General de la República (FGR) que traslada a , conocido como “El Abuelo” o “Comandante H", presunto líder de La Barredora, realizó una escala en Colombia, después de ser expulsado de Paraguay.

El Gabinete de Seguridad federal informó que como parte de la colaboración internacional, el gobierno Paraguay notificó a México la decisión de expulsarlo.

es presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, con supuesto nexos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado por los probables delitos de extorsión, secuestro y narcomenudeo.

