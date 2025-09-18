Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Más Información

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que tras ser expulsado de Paraguay, “El Abuelo” está en Colombia y en cualquier momento partirá hacia México para enfrentar a la justicia.

En su conferencia mañanera de este jueves 18 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó que el titular de la Secretaría de Seguridad, , fuera a Paraguay por el exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López en el gobierno de Tabasco y líder del grupo delictivo .

“No, es falso, es falso, es falso”, expresó Sheinbaum en el Salón Tesorería.

“Ya no hizo falta el juicio de extradición, porque esta persona entró de manera ilegal a y cometió una serie de delitos en Paraguay. Entonces las autoridades paraguayas decidieron expulsarlo, entonces hay un avión de la Fiscalía General de la República que en este momento está en Colombia y en algún aumento, pues ya partirá para para que lleve su juicio aquí”, explicó la Presidenta.

Cuestionada sobre el que traslada a “El Abuelo”, Sheinbaum Pard indicó que no tenía detalles: “Más bien es un asunto técnico del propio vuelo, no tiene nada que ver con un asunto jurídico”.

"No tiene que ver con un asunto de la propia Fiscalía”, mencionó al pedir al gabinete de Seguridad que informe.

