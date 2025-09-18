Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, alias El Abuelo o Comandante H, fue expulsado ayer de Paraguay y se prevé que sea ingresado al penal de El Altiplano, en el Estado de México.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay se refirió al exfuncionario como un capo mexicano vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG). “Trasladamos y entregamos a uno de los principales objetivos criminales de México. Reafirmamos: en Paraguay no hay refugio para el crimen organizado transnacional”, enfatizó la dependencia en redes sociales.

Bermúdez Requena, presunto líder de la organización criminal La Barredora, sostuvo una audiencia telemática el sábado pasado con el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, de Asunción, Osmar Legal, tras su detención el 12 de septiembre.

El Abuelo rechazó someterse a una extradición simplificada, lo que significaba que el proceso se alargaría más tiempo, al menos 60 días, pero tras el desistimiento de ayer miércoles de las autoridades mexicanas, Bermúdez Requena quedó a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones.

Este organismo resolvió expulsarlo y entregarlo a sus pares de México por su ingreso irregular al país sudamericano.

Bermúdez Requena se encontraba detenido en las celdas de la Senad desde el sábado pasado, luego de ser capturado en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que como parte de la colaboración internacional el gobierno de Paraguay notificó a México la decisión de expulsar a El Abuelo.

El gabinete de seguridad señaló que esta acción se tomó luego de que el gobierno de Paraguay verificó que el ingreso y estancia de Bermúdez Requena fue irregular.

Elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la SSPC, Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acudieron a ese país y realizaron su traslado a territorio nacional, con el objetivo de cumplimentar la orden de aprehensión que existe en su contra y ponerlo a disposición de la autoridad.

El Ministerio Público de Paraguay, a través de su Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa, se encargó de coordinar con las autoridades mexicanas la expulsión y entrega directa de Bermúdez Requena en cumplimiento de una decisión migratoria soberana del gobierno de ese país.

La acción fue articulada por el fiscal adjunto Manuel Doldán Breuer; el juez penal de Garantías especializado en Crimen Organizado del Segundo Turno, Osmar Legal; el director nacional de Migraciones, Dr. Jorge Kronawetter, y las autoridades diplomáticas y judiciales de México, conforme a lo dispuesto por la Ley 6984/2022 De Migraciones.

Según la aplicación FligthAware, el avión Canadair Challenger de la FGR que partió de Asunción, Paraguay, cambió de ruta para hacer escala en Colombia y arribar al aeropuerto de Tapachula, Chiapas, y de ahí al aeropuerto de Toluca; luego, El Abuelo será trasladado a El Altiplano.

Al abordar el avión el exfuncionario portaba una playera color rojo, pantalón negro, tenis de color azul y un chaleco antibalas. Iba custodiado por elementos de la SSPC y autoridades paraguayas.

Bermúdez se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en la administración del entonces gobernador morenista Adán Augusto López Hernández y posteriormente bajo la gestión de Carlos Manuel Merino Campos.

Hace unos días EL UNIVERSAL dio a conocer que El Comandante H se encuentra en la mira de la justicia estadounidense por huachicol y lavado de dinero.

En declaraciones a este diario, una fuente del Departamento de Justicia estadounidense señaló que agencias federales de ese país mantienen un interés activo en este sujeto porque sus operaciones han estado vinculadas a delitos bajo jurisdicción estadounidense.