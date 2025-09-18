La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, anunció que el pasado miércoles 17 de septiembre se instaló la Comisión Evaluadora de Incorporaciones del Movimiento de Regeneración Nacional, conformada por personalidades como Epigmenio Ibarra, Alfonso Durazo, Armando Bartra y la secretaria Carolina Rangel.

Alcalde Luján detalló que este órgano colegiado se encargará de evaluar las nuevas solicitudes de afiliación al partido, principalmente de figuras públicas pertenecientes a otras fuerzas políticas.

Esta decisión del partido fue aprobada en la VIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Morena y, según lo establecido, validará exclusivamente perfiles nuevos. Es decir, no tendrá injerencia en quienes ya están en las filas oficialistas.

Comisión Evaluadora de Incorporaciones de Morena inicia funciones este miércoles 17 de septiembre de 2025. Foto: Especial

Comisión Evaluadora de Morena busca cuidar al movimiento: Alcalde

“Fue otra de las decisiones tomadas por el Consejo Nacional. Es una instancia donde fue votado Armando Bartra, Epigmenio Ibarra, junto la secretaria, una servidora y el presidente del Consejo, Alfonso Durazo, para conformar este grupo”, adelantó la lideresa guinda en conferencia de prensa desde el 12 de septiembre.

Indicó que Morena seguirá teniendo apertura a nuevos perfiles, pero que también es necesario cuidar al movimiento.

“Hay mujeres y hombres valiosos en otras fuerzas políticas que se suman y se comprometen con la transformación. Pero también necesitamos tener esta instancia para evaluar antecedentes y garantizar que quien se sume al movimiento fortalezca a Morena”, señaló la dirigente nacional.

No se evaluarán todas las afiliaciones, sólo casos muy específicos: Carolina Rangel, secretaria de Morena

Por su parte, la secretaria de Morena, Carolina Rangel, refrendó las palabras de Alcalde Luján, al afirmar que “no es tema de cerrar puertas” ni de “sectarismo”, sino que se busca cuidar el proyecto de transformación.

Además, aclaró que no evaluarán todas las afiliaciones, ya tienen una meta de llegar a 10 millones de nuevos morenistas.

“No son todas las afiliaciones, sino únicamente casos muy en específico que puedan generar más ruido a nivel estatal o nacional. Ese tipo de incorporaciones son las que se estarían evaluando”, agregó.

