Más Información

Giran orden de captura contra Hernán Bermúdez por crimen organizado, tráfico de armas y huachicol, tras su llegada a México

Giran orden de captura contra Hernán Bermúdez por crimen organizado, tráfico de armas y huachicol, tras su llegada a México

Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

Sheinbaum recibe a Mark Carney, primer ministro de Canadá, en Palacio Nacional

Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra

Diputada de Morena Hilda Araceli Brown aparece en sanciones del Tesoro de EU; acusa infamia en su contra

Frontera con México está más segura que nunca, tenemos más muro y habrá cargos por terrorismo, advierte Patrulla Fronteriza

Frontera con México está más segura que nunca, tenemos más muro y habrá cargos por terrorismo, advierte Patrulla Fronteriza

Trump sugiere revocar licencias de televisión que estén en su contra

Trump sugiere revocar licencias de televisión que estén en su contra

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller reaccionó, después de que Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente , rechazó que él y su hermano Gonzalo hayan tramitado algún amparo para evitar una detención en su contra.

A través de su cuenta de X, la esposa del expresidente López Obrador llamó a investigar y deslindar responsabilidades.

“Basta de noticias falsas. Hay que investigar y deslindar responsabilidades”, escribió Gutiérrez Müller.

Lee también

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, la presidenta dijo que no están mencionados los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador en la investigación del huachicol fiscal.

"¿Usted tiene conocimiento si los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador están mencionados en el expediente de este caso en la Fiscalía General de la República?", se le preguntó.

"No", respondió la presidenta Sheinbaum al descartar la vinculación de los hijos de López Obrador.

Lee también

rechazó el miércoles que él y su hermano Gonzalo hayan tramitado algún amparo para evitar una detención en su contra.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses