El ministro en retiro Javier Laynez Potisek cuestionó la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo de la presidenta Claudia Sheinbaum, al afirmar que es preocupante que se coloque en el centro a las autoridades y no a los ciudadanos.

“El control de constitucionalidad nació para limitar el poder y garantizar derechos, no para fortalecer a quienes lo detentan”, escribió Laynez Potisek en su cuenta de “X”, abierta el pasado 1 de septiembre.

Por lo anterior, pidió no desviar la atención sobre la discusión y posible aprobación de la propuesta del Ejecutivo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

“La propuesta está encaminada a facilitarle a la autoridad sus actividades y, desde luego, a limitar el juicio de amparo. Lo dice la exposición de motivos”, señaló en Grupo Fórmula el ministro del antiguo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con Javier Laynez, la reforma podría limitar atribuciones que actualmente tienen los órganos jurisdiccionales en protección al ciudadano.

Además, advirtió que se añade una modificación en materia administrativa que establece no brindar amparos cuando de otorgarse “se continúe con la realización a prestación de servicios que requieren de permiso, autorización o concesión”.

En lo anterior, explicó, incluye permiso municipal, estatal o federal, cualquier autorización y concesión. Por ende, consideró que es muy preocupante este freno al amparo administrativo porque, reiteró, todas las actividades, “con excepción de respirar”, requieren de una licencia.

El Senado de la República recibió el pasado 15 de septiembre la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo de la mandataria federal Claudia Sheinbaum.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, destacó que con la iniciativa se busca promover el acceso a la justicia y la protección más eficiente y expedita.

