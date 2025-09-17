El Senado de la República recibió en sesión solemne a la presidenta del Consejo Federal (Bundesrat) de la República Federal de Alemania, Anke Rehlinger.

Durante su discurso, refirió que el hecho de estar en el Senado mexicano es una muestra de la unión entre los dos países y entre las dos cámaras, una relación profunda a lo largo de hace dos siglos, que ha llevado a tratados comerciales y diplomáticos.

Anotó que casi 90 mil personas aprenden alemán en México, Alemania tiene colegios donde más de tres mil estudiantes mexicanos se preparan y alrededor de 200 mil mexicanos tienen raíces alemanas, lo que los lleva a tener vínculos y valores fuertes, a trabajar en la democracia y en el Estado de derecho.

Anke Rehlinger dijo que Alemania es partidario del multilateralismo y, ese es su compromiso como miembro del G20; así como en la igualdad de mujeres y hombres, pues los dos juegan un papel importante, por lo que están interesados en que ambas naciones trabajen los grandes desafíos globales como el cambio climático, la transformación tecnológica y económica, la desigualdad social y los temas políticos del mundo y en la paz.

Por su parte, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó la asociación estratégica entre México y Alemania, que se expresa en una relación económica especialmente dinámica.

Destacó que desde el restablecimiento de relaciones entre ambos países se ha cultivado una asociación estratégica que hoy se expresa a través de lazos comerciales, intercambio cultural y cooperación académica.

Afirmó que, en el terreno económico, la relación es especialmente dinámica, pues México es el principal socio comercial de Alemania en América Latina y el Caribe; mientras que el principal socio de México en la Unión Europea es Alemania, por lo que el intercambio económico ha generado sólidas cadenas de valor en la industria automotriz, pilar de nuestras economías exportadoras.

