Donald Trump anunció el viernes que la cumbre de líderes del G20 de 2026 se celebrará en Miami, Florida, un estado del sureste de Estados Unidos donde posee varias propiedades.
"Al celebrar el 250 aniversario de nuestra nación, el próximo año, Estados Unidos tendrá el honor de ser anfitrión de la cumbre del G20 por primera vez en casi 20 años", dijo Trump a la prensa en la Oficina Oval.
El presidente estadounidense declaró a finales de julio que "probablemente" no asistiría a la reunión de jefes de Estado y de gobierno de este año, prevista para noviembre de 2025 en Sudáfrica, país al que acusa de perseguir a la población blanca.
Añadió que no asistirá a la cumbre del G20 en Sudáfrica y enviará en su lugar al vicepresidente JD Vance.
Añadió que le "encantaría" que sus pares de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, asistieran a la cumbre del G20 de 2026, que tendrá lugar en una de sus lujosas propiedades en Miami, Florida.
El presidente estadounidense, quien recientemente recibió a Putin en Alaska, anunció que organizará la reunión del grupo de las principales economías mundiales en su complejo de golf y hotelero Trump Doral.
