Más Información

Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

Guardia Nacional custodia a Noroña tras altercado con Alito; "coyón, cobarde y chillón", llama Moreno a senador

Guardia Nacional custodia a Noroña tras altercado con Alito; "coyón, cobarde y chillón", llama Moreno a senador

Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU

Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU

Trump firma orden que cambia nombre del Pentágono; ahora se llamará Departamento de Guerra

Trump firma orden que cambia nombre del Pentágono; ahora se llamará Departamento de Guerra

Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto

Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto

Sheinbaum destaca coordinación en seguridad con Guanajuato; política puede ir más allá de diferencias ideológicas, dice

Sheinbaum destaca coordinación en seguridad con Guanajuato; política puede ir más allá de diferencias ideológicas, dice

Azucena Uresti: "Hay prioridades en la vida y las prioridades son políticas"; periodista destaca premura de FGR para atender denuncia de Noroña contra Alito

Azucena Uresti: "Hay prioridades en la vida y las prioridades son políticas"; periodista destaca premura de FGR para atender denuncia de Noroña contra Alito

Sheinbaum dice que no está de acuerdo en que Saúl Monreal busque gubernatura de Zacatecas; "no voy a entrar en debate"

Sheinbaum dice que no está de acuerdo en que Saúl Monreal busque gubernatura de Zacatecas; "no voy a entrar en debate"

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Murió Victor Jiménez, el defensor y difusor de la obra de Juan Rulfo

Murió Victor Jiménez, el defensor y difusor de la obra de Juan Rulfo

Asesinan a director de seguridad pública de Cosolapa, Oaxaca; lo balean en restaurante de comida rápida en Veracruz

Asesinan a director de seguridad pública de Cosolapa, Oaxaca; lo balean en restaurante de comida rápida en Veracruz

anunció el viernes que la cumbre de líderes del G20 de 2026 se celebrará en Miami, , un estado del sureste de Estados Unidos donde posee varias propiedades.

"Al celebrar el 250 aniversario de nuestra nación, el próximo año, tendrá el honor de ser anfitrión de la cumbre del G20 por primera vez en casi 20 años", dijo Trump a la prensa en la Oficina Oval.

Lee también

El presidente estadounidense declaró a finales de julio que "probablemente" no asistiría a la reunión de jefes de Estado y de gobierno de este año, prevista para noviembre de 2025 en Sudáfrica, país al que acusa de perseguir a la población blanca.

Añadió que no asistirá a la cumbre del G20 en Sudáfrica y enviará en su lugar al vicepresidente JD Vance.

Añadió que le "encantaría" que sus pares de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, asistieran a la cumbre del G20 de 2026, que tendrá lugar en una de sus lujosas propiedades en Miami, Florida.

El presidente estadounidense, quien recientemente recibió a Putin en Alaska, anunció que organizará la reunión del grupo de las principales economías mundiales en su complejo de golf y hotelero Trump Doral.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025 estos son los requisitos que casi nadie conoce. Foto: RENAPO / Canva

CURP biométrica 2025: estos son los requisitos que casi nadie conoce

Beca Rita Cetina ¿Cuándo puedo inscribir a mi hijo de primaria Confirman fecha y requisitos oficiales. Foto: Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina: ¿Cuándo puedo inscribir a mi hijo de primaria? Confirman fecha y requisitos oficiales

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Visa americana de turista: ¿A partir de cuándo costará $435 dólares tramitarla?

USCIS/ iStock/Cavan Images

USCIS tendrá NUEVOS AGENTES especiales para investigar, arrestar y deportar a inmigrantes

Visa americana. iStock

Embajada publica 5 preguntas para saber si puedes renovar la visa americana SIN ENTREVISTA