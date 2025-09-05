El gobierno de México revisa y analiza la lista de más de 50 barreras no arancelarias al comercio que le presentó Estados Unidos, con el objetivo de resolverlos dentro de los 90 días de la prórroga arancelaria que termina a principios de noviembre.

Para el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la intención de revisar esa lista de preocupaciones estadounidenses “es precisarlos o resolverlos o aclararlos, antes de iniciar la revisión del tratado. Es decir, en buena medida, muchos de estos puntos nos van a ayudar después, si los resolvemos o llegamos a un acuerdo para la revisión del tratado”.

Explicó que estas “cincuenta y tantas” barreras comerciales que no tienen que ver con aranceles, que pueden ser trámites, preocupaciones sobre los nuevos órganos reguladores como la Comisión Antimonopolio, las acciones de combate a la propiedad intelectual, duración de los procedimientos, entre otras.

México también tiene una lista, con un número similar de puntos, entre los que están los aranceles al acero y aluminio, así como a la industria automotriz, añadió Ebrard en entrevista, en el Programa Por la Mañana, de Ciro Gómez Leyva.

Las consultas rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) iniciarán en octubre. Foto: iStock

El funcionario refirió que los puntos de la lista que presentó la Casa Blanca “vamos a tratar de resolverlos o aclararlos de aquí al término de los 90 días que acordó la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente (Donald Trump)”.

Rechazó que sea una obligación de México resolver, “no lo han presentado como una exigencia ni ellos están manejando en ese sentido; te dicen, a ver, son mis preocupaciones y aprovechemos estos 90 días para tratar de resolverlas.

"Y hemos ido avanzando bastante bien, entonces creo que podemos llegar a un buen punto de acercamiento donde no sean esas 50 o 50 y tantas preocupaciones un elemento que nos perturbe la revisión del tratado”, afirmó.

Consultas previo a revisión del T-MEC iniciarán en octubre

Explicó que ambos gobiernos iniciarán consultas rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en octubre, noviembre y algunos días de diciembre, “para tener listo la evaluación de cada país y sector por sector de cómo nos fue con el T-MEC y qué cosas se proponen que se revisen, para eso son las consultas”.

Añadió que así está previsto en el tratado, “no quiere decir que se esté adelantando. Tiene que ser en octubre, noviembre y diciembre y a partir de los primeros días de enero se inicia formalmente ya la revisión del acuerdo” comercial para concluirse el primero de julio de 2026.

Ebrard Casaubon dijo que el 84% de las exportaciones de México no están sujetas al arancel de 25%, pero los otros 13 tratados que tiene Estados Unidos con otros países “prácticamente ya no están operando”.

