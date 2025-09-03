Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Detienen a militar en Cozumel por presunto abuso sexual a menor; enfrenta cargos de privación ilegal y lesiones

Nueva Suprema Corte revela sueldos de ministros entrantes; Lenia Batres, la que menos salario percibe

Lluvias dejan severas afectaciones en Iztapalapa; Línea A del Metro restablece servicio total, sigue el minuto a minuto

Honestidad es vivir con coherencia entre lo que se piensa y se hace, asegura Sheinbaum; "no es solo decir la verdad", afirma

En una hora y 38 minutos se definió la política de seguridad México-EU; así fue la visita de Marco Rubio a Palacio Nacional

EU incauta 13 mil barriles de químicos para drogas que iban de China a México; serían para el Cártel de Sinaloa

Joven muere tras rodada convocada por Sandra Cuevas; familia exige clasificar delito como homicidio

Döring denuncia ante FGR a Andy López Beltrán y 7 morenistas más; acusa delitos de huachicol fiscal y crimen organizado

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Congreso de Campeche aprueba reforma para expropiar terrenos particulares; permitirá ocupar predios que sean de "utilidad pública"

El gobierno de apeló ante la Corte Suprema y pidió que revoque un fallo de un tribunal de apelaciones que determinó que la mayoría de los aranceles del presidente eran ilegales bajo una ley de poderes de emergencia.

La Corte de Apelaciones de para el Circuito Federal dejó los aranceles vigentes por ahora, pero el gobierno pidió a la Corte Suprema que intervenga rápidamente en una petición presentada el miércoles por la noche y proporcionada a The Associated Press.

Las presentaciones, compartidas por el Departamento de Justicia y los demandantes, aún no han sido registradas oficialmente por el máximo tribunal, reportó NBC News.

El tribunal de apelaciones, dividido 7-4, dijo que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que permite al presidente regular las importaciones cuando hay una emergencia nacional, no otorga poderes amplios para imponer aranceles globales de duración no especificada.

Los aranceles están en vigor y permanecerán vigentes al menos hasta el 14 de octubre según el fallo del tribunal de apelaciones.

La administración presentó dos recursos: una apelación y una moción de agilización, indicó NBC News.

El procurador General D. John Sauer solicitó a los jueces que agilizaran la consideración del caso para que los argumentos orales pudieran escucharse ya la primera semana de noviembre. Esto requeriría que el tribunal decidiera la próxima semana si escuchará el caso. Los demandantes aceptaron ese plazo, dijo un portavoz del Liberty Justice Center.

