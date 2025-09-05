Más Información
El mandatario estadounidense, Donald Trump, advirtió que Estados Unidos "derribará" los aviones venezolanos que representen una amenaza para Estados Unidos.
Durante un anuncio en el que firmó una orden ejecutiva para renombrar al Pentágono como "Departamento de Guerra, Trump dijo al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, que si Venezuela sobrevuela "en una posición peligrosa, yo diría que usted o su capitán, puede tomar la decisión apropiada".
"Si nos ponen en una situación peligrosa serán derribados", añadió el presidente de Estados Unidos.
Este viernes, Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico como parte de su ofensiva antidrogas en el Caribe, en un contexto de tensión con Venezuela, que mandó sobrevolar uno de sus buques militares en la zona, según el Pentágono.
El despliegue de los cazas, comunicado este viernes a la AFP por fuentes cercanas al asunto, se produjo apenas horas después de ese sobrevuelo, un "movimiento altamente provocador", según el Pentágono.
Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.
Las fuerzas estadounidenses desplegadas ante las costas venezolanas lanzaron un misil el martes contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas.
En el ataque, sin precedentes en la región, murieron 11 "narcoterroristas", en palabras del presidente Trump.
