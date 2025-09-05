Más Información

Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

Guardia Nacional custodia a Noroña tras altercado con Alito; "coyón, cobarde y chillón", llama Moreno a senador

Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU

Trump firma orden que cambia nombre del Pentágono; ahora se llamará Departamento de Guerra

Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto

Sheinbaum destaca coordinación en seguridad con Guanajuato; política puede ir más allá de diferencias ideológicas, dice

Azucena Uresti: "Hay prioridades en la vida y las prioridades son políticas"; periodista destaca premura de FGR para atender denuncia de Noroña contra Alito

Sheinbaum dice que no está de acuerdo en que Saúl Monreal busque gubernatura de Zacatecas; "no voy a entrar en debate"

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Murió Victor Jiménez, el defensor y difusor de la obra de Juan Rulfo

Asesinan a director de seguridad pública de Cosolapa, Oaxaca; lo balean en restaurante de comida rápida en Veracruz

El mandatario estadounidense, , advirtió que Estados Unidos "derribará" los aviones venezolanos que representen una amenaza para .

Durante un anuncio en el que firmó una orden ejecutiva para renombrar al Pentágono como ", Trump dijo al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, que si Venezuela sobrevuela "en una posición peligrosa, yo diría que usted o su capitán, puede tomar la decisión apropiada".

"Si nos ponen en una situación peligrosa serán derribados", añadió el presidente de Estados Unidos.

Este viernes, Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico como parte de su ofensiva antidrogas en el Caribe, en un contexto de tensión con Venezuela, que mandó sobrevolar uno de sus buques militares en la zona, según el Pentágono.

El despliegue de los cazas, comunicado este viernes a la AFP por fuentes cercanas al asunto, se produjo apenas horas después de ese sobrevuelo, un "movimiento altamente provocador", según el Pentágono.

Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa, este 1 de septiembre, en Caracas. FOTO: JUAN BARRETO. AFP/Archivo
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una conferencia de prensa, este 1 de septiembre, en Caracas. FOTO: JUAN BARRETO. AFP/Archivo

Las fuerzas estadounidenses desplegadas ante las costas venezolanas el martes contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas.

En el ataque, sin precedentes en la región, murieron 11 "narcoterroristas", en palabras del presidente Trump.

