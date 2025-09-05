Más Información

Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU

Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto

Trump amenaza a la UE por multa a Google; considera "injusta" la sanción al gigante tecnológico

Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Sheinbaum destaca coordinación en seguridad con Guanajuato; política puede ir más allá de diferencias ideológicas, dice

Azucena Uresti: "Hay prioridades en la vida y las prioridades son políticas"; periodista destaca premura de FGR para atender denuncia de Noroña contra Alito

Sheinbaum dice que no está de acuerdo en que Saúl Monreal busque gubernatura de Zacatecas; "no voy a entrar en debate"

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Murió Victor Jiménez, el defensor y difusor de la obra de Juan Rulfo

Asesinan a director de seguridad pública de Cosolapa, Oaxaca; lo balean en restaurante de comida rápida en Veracruz

Policía Cibernética advierte sobre fraudes sentimentales; las “Novias Virtuales” pueden derivar en extorsión o robo de identidad, alertan

El presidente de Estados Unidos, , criticó la multa impuesta por la Comisión Europea a y amenazó con responder con sanciones comerciales.

La Comisión Europea impuso una multa de 2 mil 950 millones de euros a Google, tras determinar que el gigante estadounidense había abusado de su posición dominante en el sector de la publicidad online.

"Europa 'atacó' hoy a otra gran empresa estadounidense, Google", protestó el mandatario estadounidense en su red Truth Social.

Trump afirmó que si la Unión Europea no revierte las multas "injustas" impuestas a Google y también a Apple, se verá "obligado" a activar un mecanismo punitivo de aranceles aduaneros, la "Sección 301".

La intervención de Trump se produjo un día después de recibir a ejecutivos de gigantes tecnológicos en una cena de gala en la Casa Blanca, entre ellos el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, y al cofundador del grupo, Sergey Brin.

"Europa (...) ha robado un dinero que de otro modo iría a inversiones y empleos en Estados Unidos", añadió Trump. "¡El contribuyente estadounidense no lo tolerará!"

El presidente afirmó que la multa a Google se suma a otros casos, incluyendo el de Apple, empresa a la que la Unión Europea ordenó en 2016 pagar impuestos atrasados a Irlanda por un total de 13 mil millones de euros más intereses.

"¡Deberían devolver ese dinero!", dijo.

Durante la cena del jueves en la Casa Blanca, Trump felicitó a Pichai y a Brin por el fallo de un juez estadounidense que a principios de esta semana permitió a Google conservar su navegador web Chrome.

