Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

"Jazher", la guardia secreta de líderes de la Luz del Mundo, se viste y arma para el "fin de los tiempos"

FIFA presenta a Clutch, Maple y Zayu, las mascotas oficiales de la Copa Mundial 2026

Sheinbaum celebra adquisición de 25% de Banamex por parte de Chico Pardo; "regresa a un empresario mexicano", dice

Canciller De la Fuente lleva hasta la ONU oportunidades que ofrece el Plan México

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

Yerno de Trump se asocia con el exsecretario Luis Videgaray; lanzan startup de IA para empresas y gobierno

Peña Nieto no quiso gobernar, dejó el país en manos de Videgaray y Osorio Chong: Elba Esther Gordillo

CDMX, Edomex, Hidalgo y Morelos firman convenio para actualizar ordenamiento territorial en la ZMVM

Entre coronas y rezos velan en Perote, Veracruz, a Jesús Israel, víctima del ataque en CCH Sur

La inauguró el "Paseo de la Fama presidencial", un corredor situado en el exterior del Despacho Oval que incluye retratos de todos los presidentes de Estados Unidos, a excepción del último, , sustituido por la imagen de un bolígrafo automático escribiendo la firma del exmandatario demócrata.

La propia sede presidencial ha difundido en la red social X varias imágenes de este paseo, incluyendo una en la que el actual inquilino, , pasea observando las fotografías, rodeadas por marcos dorados, y se detiene ante el cuadro destinado a su predecesor.

El uso del "autopen" o bolígrafo automático, un instrumento que permite firmar diferentes documentos una vez introducido el modelo de firma real, ha sido uno de los principales asuntos con los que el republicano ha criticado a Biden, aduciendo un supuesto abuso debido al "" que le atribuye, pese a que esta herramienta ha sido empleada por múltiples presidentes de uno y otro partido en los últimos años.

Paseo de la Fama presidencial. Foto: X @WhiteHouse
Ajuste al "Paseo de la Fama", parte de la remodelación de Trump a la Casa Blanca

De hecho, el republicano ordenó el pasado mes de junio a la fiscal general, , y al asesor jurídico de la Presidencia que investiguen para determinar "si ciertas personas conspiraron para engañar al público sobre el estado mental de Biden y ejercer inconstitucionalmente las autoridades y responsabilidades del presidente".

Biden ha rechazado las repetidas acusaciones de Trump, afirmando que las sugerencias de este son "ridículas y falsas" y enmarcándolas en una supuesta estrategia de distracción acerca de la gestión gubernamental del actual mandatario.

Por otro lado, la reforma del "" es el último ejemplo de la remodelación de la sede de la Presidencia estadounidense emprendida por Trump, que también ha ordenado el reemplazo del césped del Jardín de Rosas por un patio de piedra y ha dirigido la construcción de un salón de baile cerca del Ala Este de la Casa Blanca.

