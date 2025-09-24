El presidente estadounidense Donald Trump exigió este miércoles una investigación por las fallas en las escaleras eléctricas, y el teleprompter y el sonido en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, a la que asistió un día antes.

El mandatario calificó las fallas como "eventos muy siniestros", en un mensaje en Truth Social, en el que dijo que ocurrió un "triple sabotaje en la ONU" y añadió que "deberían estar avergonzados. Envío una copia de esta carta al Secretario General y exijo una investigación inmediata".

Describió que "primero, la escalera mecánica que subía a la Sala Principal de Oradores se detuvo de golpe. Se paró en seco. Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de estos escalones de acero. Simplemente nos agarrábamos firmemente del pasamanos, o habría sido un desastre. Esto fue un sabotaje absoluto, como se señaló en una publicación del día anterior en The London Times que decía que los trabajadores de la ONU "bromearon sobre apagar una escalera mecánica". ¡Los que lo hicieron deberían ser arrestados!", añadió el mandatario al hacer referencia a un reporte del The Sunday Times.

Continuó: "Luego, frente a una multitud televisiva de millones de personas de todo el mundo y líderes importantes en la Sala, mi teleprompter no funcionó. Estaba completamente oscuro. Inmediatamente pensé: "¡Guau! Primero el incidente de la escalera mecánica, y ahora un teleprompter defectuoso. ¿Qué clase de lugar es este?". Luego procedí a pronunciar un discurso sin teleprompter, que se activó unos 15 minutos después. La buena noticia es que el discurso ha recibido excelentes críticas. Quizás apreciaron que muy pocas personas podrían haber hecho lo que yo hice".

Este miércoles, el republicano añadió que hubo un tercer incidente: "después de pronunciar el discurso, me dijeron que el sonido estaba completamente apagado en el auditorio donde se pronunció, que los líderes mundiales, a menos que usaran los auriculares de los intérpretes, no podían oír nada. La primera persona que vi al concluir el discurso fue Melania, sentada justo al frente. Le pregunté: "¿Qué tal lo hice?". Y ella respondió: "No pude oír ni una palabra de lo que dijiste"".

Concluyó que "no me extraña que las Naciones Unidas no hayan podido cumplir con la función para la que fueron creadas. Todas las cintas de seguridad de las escaleras mecánicas deberían guardarse, especialmente el botón de parada de emergencia. El Servicio Secreto está involucrado. ¡Gracias por su atención!".

El martes, en X, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, posteó que si alguien en la ONU apagó la escalera eléctrica a Trump debe ser despedido.

Farnoush Amiri, reportera de Associated Press, señaló el mismo día que un funcionario de la ONU dijo que, hasta donde tenía entendido, fue alguien del equipo de Trump que subió antes que éste, quien activó inadvertidamente el mecanismo de parada de la escalera.

El mismo funcionario dijo, bajo condición de anonimato, que la Casa Blanca fue la encargada de manejar el teleprompter para Trump.

