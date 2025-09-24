Más Información

Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

La mañanera de Sheinbaum, 24 de septiembre, minuto a minuto

Dan ultimátum a farmacéuticas; “no estamos jugando”

Intento de despojo en Culiacán contra camioneta de la nieta de Rubén Rocha deja dos escoltas lesionados; ella resulta ilesa

Tras polémica de Hugo Aguilar por tener casi 60 asesores, ministro presidente anuncia recorte del 40% de su personal

Inflación sube a 3.74% en la primera mitad de septiembre, con lo que liga tres quincenas al alza

Hernán Bermúdez a proceso; podrían darle pena de 158 años

Expulsión de Hernán Bermúdez de Morena se definirá hasta que haya sentencia, señala Luisa Alcalde

Noroña llama "centavero" y rencoroso a Ciro Gómez Leyva por mandar "al diablo" a AMLO

Cuando Cárdenas y Muñoz Ledo fueron señalados “caballos de Troya del PRI” frente a De la Madrid y los expresidentes

Explosión en Iztapalapa: gobierno federal hace obligatorio uso de GPS y código QR en pipas gaseras

"Los Viagras" aumentan cuota de extorsión a limoneros en Michoacán; productores alertan sobre amenazas

El calificó el miércoles de "histeria" las acusaciones de incursiones de aeronaves rusas en el espacio aéreo de países de la OTAN, después de que considerara que la Alianza debería derribar los aviones rusos en caso de violación.

"Hay histeria sobre nuestros pilotos militares que supuestamente habrían infringido ciertas reglas e invadido un espacio aéreo", declaró el portavoz del Kremlin, .

Estas afirmaciones son "infundadas", añadió durante su rueda de prensa diaria en la que participó AFP. "Nuestra aviación militar respeta todas las reglas y regulaciones aéreas", aseguró.

La víspera, el presidente estadounidense opinó que los países de la OTAN deberían derribar los aparatos rusos que violen su , después de tres incursiones de drones o aviones de combate en territorio de la Alianza en menos de dos semanas.

Rusia negó en cada ocasión cualquier responsabilidad, pero la OTAN advirtió el martes a que la "escalada" debe cesar y aseguró estar preparada para defenderse por todos los medios.

El lunes tuvo que cerrar el de Copenhague tras él sobrevuelo de drones de origen desconocido.

A principios de este mes, Polonia, Rumania y Estonia denunciaron la violación de su espacio aéreo por aeronaves rusas.

En la noche del 9 al 10 de septiembre, una 20 de drones penetraron en y cazas neerlandeses derribaron tres de ellos, hecho inédito en la historia de la Alianza desde su creación en 1949.

