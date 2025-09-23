Más Información

Copenhague. La primera ministra dedenunció el martes el sobrevuelo de drones que provocó el cierre temporal del como el "ataque más grave contra una infraestructura crítica" en el país.

La terminal aérea de la capital danesa y la de Oslo, en Noruega, cerraron durante varias horas en la noche del lunes al martes por la en sus alrededores, lo que causó el desvío o cancelación de decenas de vuelos.

La dirigente danesa Mette Frederiksen lo vinculó a las recientes incursiones de drones y aviones presuntamente rusos en los espacios aéreos de otros países de la OTAN o a los ciberataques contra importantes aeropuertos europeos del fin de semana.

"Lo que vimos la pasada noche es el ataque más grave contra una infraestructura crítica hasta la fecha", afirmó en un comunicado enviado a AFP.

"Esto se enmarca en la evolución que hemos podido observar últimamente con otros ataques de drones, violaciones del espacio aéreo y ciberataques contra ", agregó.

En declaraciones posteriores a la televisión DR, Frederiksen afirmó que no podía descartar la implicación de Rusia, algo negado rápidamente desde Moscú.

"Escuchamos acusaciones infundadas desde allí cada vez", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Hacer periódicamente acusaciones infundadas conduce, francamente hablando, a que las nuevas declaraciones no sean tomadas en serio", añadió.

Alerta en la OTAN

La OTAN afirmó que es "demasiado pronto" para saber si Rusia está implicada en el incidente Copenhague, pero urgió a a detener la "escalada" de violaciones aéreas en su flanco oriental.

Los embajadores de los miembros de la se reunieron precisamente este martes a petición de Estonia, que la semana pasada denunció la intrusión en su espacio aéreo de tres cazas de combate rusos, interceptados por aviones de la Alianza.

Previamente, Polonia y también acusaron a Moscú de haber violado su espacio aéreo con drones. En el primer país, las defensas de la OTAN se movilizaron para abatir varios aparatos.

El Kremlin replicó el lunes que las acusaciones eran "infundadas" y que formaban parte de una estrategia para "avivar las tensiones y provocar un clima de confrontación".

Lituania, también miembro de la OTAN y con fronteras con Rusia, simplificó sus reglas para agilizar el derribo de que violen su espacio aéreo.

Antes de las declaraciones de Frederiksen, los daneses advirtieron que el país escandinavo enfrenta una "amenaza elevada de sabotaje".

"Quizás no vienen a atacarnos, pero sí a presionarnos y ver cómo reaccionamos", declaró el director de operaciones de estos servicios, Flemming Drejer, en una conferencia de prensa.

La policía señaló que no habían podido identificar a la persona que operaba los drones.

Pero por "el número" de aparatos, su tamaño, las "rutas de vuelo" y "el tiempo sobre el aeropuerto", es "un actor con capacidad", explicó el inspector Jens Jespersen, de la policía de Copenhague.

"Era un actor que tenía capacidad, la voluntad y las herramientas para dar a conocer su presencia (...). Qué actor, no lo sabemos", agregó.

Tráfico aéreo perturbado

Los drones aparecieron desde distintas direcciones y sobrevolaron durante más de tres horas el aeropuerto de la capital danesa, donde se desplegó un fuerte dispositivo policial.

El cuerpo de seguridad colabora con el ejército y los servicios de inteligencia en su investigación.

También trabaja con la policía de Oslo, en cuyo aeropuerto se avistaron dos drones que provocaron su cierre durante varias horas.

El inspector Jespersen señaló que sus agentes descartaron derribar los drones por motivos de seguridad.

Si hubieran caído, "hay aviones con gente, combustible y también viviendas en varios lados del aeropuerto", afirmó.

Las autoridades del aeropuerto anunciaron la reanudación de la actividad el martes de madrugada, pero señalaron que el incidente afectó a 20 mil pasajeros, con 31 vuelos desviados y más de cien cancelados.

La terminal presentaba este marte largas filas de pasajeros que intentaban reagendar sus vuelos.

"No tengo miedo (...). Pero me doy cuenta de que la guerra híbrida de Rusia se expande sin parar", dijo el viajero alemán Eckart Nikolai Bierduempel.

En Oslo, los drones provocaron el desvío de 14 aviones, afirmó la portavoz de su aeropuerto, Monica Fasting, a la AFP.

El fin de semana, el también se vio gravemente perturbado por un ciberataque que afectó los sistemas de facturación de las terminales de Bruselas, Berlín, Londres y Dublín.

