Más Información

Investigan a militares y GN por huachicol en ferrotanques

Investigan a militares y GN por huachicol en ferrotanques

Sin cantar, dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

Sin cantar, dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

Julieta Fierro, adiós a la astrónoma que llevó la ciencia a generaciones

Julieta Fierro, adiós a la astrónoma que llevó la ciencia a generaciones

Donan tejidos para víctimas de la explosión en Puente la Concordia

Donan tejidos para víctimas de la explosión en Puente la Concordia

Hospedaje de lujo y Diego Jiménez Labora: Loret revela posible motivo de visita de Andy López en Tokio

Hospedaje de lujo y Diego Jiménez Labora: Loret revela posible motivo de visita de Andy López en Tokio

Examinará la ONU crisis de desaparecidos en México

Examinará la ONU crisis de desaparecidos en México

Adán Augusto rechaza acuerdo con la delincuencia para ganar elección del 2018 en Tabasco

Adán Augusto rechaza acuerdo con la delincuencia para ganar elección del 2018 en Tabasco

Hernán Bermúdez Requena, el "Comandante H", podría enfrentar condena de 158 años de prisión: Fiscalía de Tabasco

Hernán Bermúdez Requena, el "Comandante H", podría enfrentar condena de 158 años de prisión: Fiscalía de Tabasco

MC solicita juicio político contra morenista Araceli Brown, acusada por EU de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

MC solicita juicio político contra morenista Araceli Brown, acusada por EU de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Pemex reporta "estables" a trabajadores alcanzados por carbonato caliente en complejo petroquímico de Veracruz

Pemex reporta "estables" a trabajadores alcanzados por carbonato caliente en complejo petroquímico de Veracruz

Cae "El Chacal", presunto líder de Los Tanzanios, por narcomenudeo y extorsión en la CDMX

Cae "El Chacal", presunto líder de Los Tanzanios, por narcomenudeo y extorsión en la CDMX

Envenenamiento masivo mata a 60 perros en San Juan Chamula, Chiapas

Envenenamiento masivo mata a 60 perros en San Juan Chamula, Chiapas

Los aeropuertos europeos de Londres, Berlín y Bruselas sufrieron este sábado retrasos y cancelaciones de debido a contra sistemas de registro de pasajeros y equipaje, confirmó una empresa proveedora del sector.

Periodistas de AFP en las terminales de y Bruselas observaron largas filas de pasajeros que esperaban frente a los mostradores y consultaban las pantallas informativas donde se multiplicaban los avisos de retrasos.

"Hemos tomado conocimiento de una disrupción relacionada con ciberataques en nuestro software MUSE en ciertos aeropuertos", dijo la empresa Collins Aerospace en una escueta comunicación.

Lee también

El impacto "se limita al registro electrónico de clientes y al depósito de equipajes", agregó la compañía, que no da detalles sobre el tipo o el origen del ciberataque.

El aeropuerto de Bruselas afirmó en su página web que el "ciberataque" ocurrió el "viernes por la noche".

"Esto tuvo consecuencias importantes en el programa de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones", añadió.

El sábado a mediodía la situación no había sido resuelta, dijeron fuentes del aeropuerto a la AFP. Al menos 10 vuelos fueron cancelados y 17 vuelos tenían retrasos de más de una hora.

Los pasajeros esperan mientras hacen cola en el área de facturación del aeropuerto de Bruselas el 20 de septiembre de 2025, después de que el sistema del aeropuerto fuera atacado por un "ciberataque" durante la noche del 19 de septiembre. Foto: AFP
Los pasajeros esperan mientras hacen cola en el área de facturación del aeropuerto de Bruselas el 20 de septiembre de 2025, después de que el sistema del aeropuerto fuera atacado por un "ciberataque" durante la noche del 19 de septiembre. Foto: AFP

Lee también

La AFP vio largas filas de pasajeros frente a los mostradores donde, según estas fuentes aeroportuarias, los registros y embarques se estaban haciendo manualmente.

Sin embargo, "los sistemas propios del Aeropuerto de Bruselas no parecen estar afectados en este momento", agregaron estas fuentes.

Filas de tres horas

En el aeropuerto de Heathrow, el más importante de Londres, también se podían ver largas filas en los mostradores, constató una periodista de la AFP.

El terminal afirmó estar afectado por estos problemas que "podrían provocar retrasos en las salidas".

Maria Casey, una viajera de Hampshire, al sur de Inglaterra, debía partir el sábado por la mañana en un vuelo de Etihad con destino a Tailandia vía Abu Dabi y dijo que tuvo que hacer fila durante tres horas para poder facturar sus equipajes.

"Tuvieron que escribir nuestras etiquetas a mano", dijo a la agencia británica PA. "Solo había dos mostradores abiertos, estábamos furiosos", agregó.

Lee también

Según la BBC, el organismo de supervisión del sector aéreo, Eurocontrol, pidió a las aerolíneas cancelar la mitad de sus vuelos con salida y llegada al aeropuerto entre las 04H00 GMT del sábado y las 02H00 GMT del domingo, a causa de este incidente.

Heathrow aconseja a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con su aerolínea y llegar con mucho tiempo de antelación para realizar los trámites de registro.

En su sitio en internet, el aeropuerto de Berlín también indicó que tenía un "problema técnico con un proveedor".

Collins Aerospace afirmó que está trabajando para resolver los fallos"lo antes posible".

Ciberataques perturban el sector aeronáutico

Varios ciberataques y fallas digitales han perturbado el transporte aéreo alrededor del mundo en los últimos años, porque el sector depende cada vez más de sistemas digitalizados.

En un informe reciente sobre la amenaza cibernética en el sector aeronáutico, el grupo de defensa y tecnología Thales contabilizó 27 ciberataques de tipo ransomware entre enero de 2024 y abril de 2025 en la aviación, lo que representa un aumento del 600% en un año, apuntando a aerolíneas, aeropuertos, sistemas de navegación e incluso subcontratistas.

En julio pasado, la aerolínea australiana Qantas fue objeto de ataques de hackers que penetraron en un sistema que albergaba datos sensibles de seis millones de sus clientes. En diciembre de 2024, la aerolínea Japan Airlines también fue atacada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nuevo examen de ciudadanía/ AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos: Número de preguntas, reglas, dificultad y cuándo entra en vigor

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Golden Gate Bridge /iStock/ bluejayphoto

Con inversión de 40 MDD, San Francisco se transforma y "renace" para recibir al turismo

Halloween. iStock/ gorodenkoff

Inicia la mejor temporada del año: ¿Cuántos días faltan para Halloween, Thanksgiving y Navidad?