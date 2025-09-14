Más Información

Firmas ligadas a huachicol abastecen al AIFA y Pemex

Extradición de Bermúdez Requena: ¿cuándo llegará el líder de La Barredora a México? Esto sabemos

“Hubiese preferido que Alicia no fuera la heroína que es”, expresa su hermana tras su muerte debido a explosión en Iztapalapa

Suman 16 muertos tras choque en carretera Mérida-Campeche

'Canelo' Álvarez es derrotado por decisión unánime ante Terence Crawford y pierde el título de campeón indiscutido del peso supermediano

El gobierno de México planea dejar 9.1 billones de pesos más de deuda

Panamá, España y Brasil, países donde se escondió Hernán Bermúdez

Descartan detención de políticos de Morena por captura

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

No sólo en septiembre se puede hacer Patria, por Lázaro Azar

Los relatos visuales de Francisco Mata Rosas sobre el sismo del 85

Caracas. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este domingo que realiza vuelos de "inteligencia" contra el país suramericano, en un contexto en el que aseguró que Washington quiere justificar un "plan de amenaza militar y de intervención" para "desplazar al presidente ".

En una rueda de prensa, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López afirmó que "siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del Ejército de los Estados Unidos" en el, pero, añadió, ahora pasaron de un patrón diurno al nocturno y de madrugada y a "triplicar, en agosto, las y de exploración contra Venezuela".

