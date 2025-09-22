Más Información

propuso este lunes prorrogar por un año el tratado de limitación de estratégicas New Start, concluido entre Moscú y Washington, que expira en febrero.

Este texto, firmado en 2010, limita a cada parte a mil 550 ojivas estratégicas desplegadas -un 30% menos del tope establecido en 2002- y prevé un mecanismo de verificación.

Las conversaciones para extender el se interrumpieron hace unos años por las tensiones a raíz del conflicto en .

"Abandonar totalmente la legalidad de este acuerdo sería, desde muchos puntos de vista, un error", declaró el presidente ruso, , en una reunión transmitida por televisión.

"Para evitar provocar una carrera de armas estratégicas (...) Rusia está dispuesta, después del 5 de febrero de 2026, a seguir respetando las limitaciones cuantitativas centrales previstas por el tratado Start", agregó.

"Creemos que esta medida solo será viable si actúa de manera similar y no toma medidas que socaven o violen la proporción actual de capacidades de disuasión", prosiguió el presidente ruso.

Rusia congeló su participación en en 2023, pero continuó ateniéndose de forma voluntaria a los límites establecidos por el tratado.

Agitar el tema nuclear

Las negociaciones antiproliferación entre Rusia y Estados Unidos se degradaron en los últimos años, pese a que ambos países controlan más del 80% de las que hay en el mundo.

En 2019, Estados Unidos y Rusia se retiraron del tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF) que limitaba los misiles desplegados en Europa y databa de la .

En 2023, Putin firmó una ley que revocaba la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE), aunque afirmó que seguiría acatando la moratoria impuesta a las pruebas atómicas.

Rusia ha sido acusada de agitar el tema nuclear desde que envió tropas a Ucrania en febrero de 2022.

Días después de lanzar su ataque, Putin puso a sus fuerzas nucleares en alerta máxima.

El año pasado, el dirigente ruso firmó un decreto que amplía las posibilidades de utilizar armas nucleares.

Las tensiones entre Moscú y Washington se redujeron desde que llegó a la en enero, pero ninguna de las partes ha entablado conversaciones de peso sobre la cuestión nuclear.

En agosto, Trump afirmó que iba a movilizar dos submarinos nucleares en respuesta a lo que describió como unas declaraciones "altamente provocadoras" del expresidente ruso Dmitri Medvedev.

