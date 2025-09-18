La empresa de paquetería Estafeta informó que no será vendida a United Parcel Services (UPS) toda vez que no concretaron un acuerdo para cerrar la operación de compra-venta.

En un comunicado, la empresa que se fundó en la Ciudad de México en 1979 dijo que “se dieron por terminados los planes de vender Estafeta a United Parcel Services Inc., ya que no se alcanzó un acuerdo en los términos finales de cierre”.

Por lo que mantendrá sus operaciones en el país “con la misma solidez, calidad y confiabilidad que nos ha caracterizado a lo largo de estos 46 años de historia. Nuestro enfoque continúa en estar cerca de nuestros clientes para brindar un servicio logístico de excelencia, asegurando la continuidad de nuestras operaciones y fortaleciendo la relación que hemos construido juntos”.

La operación de venta de Estafeta dio a conocerse en julio de 2024, una transacción que incluso ya tenía el aval de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Tras conocerse que no habrá venta, la firma mexicana dijo que “reafirmamos que seguiremos trabajando con determinación, inversión constante, generación de empleo y compromiso con México”.

UPS informó también ante la Security Exchange Comission (SEC) en Estados Unidos que “terminó con los planes para adquirir Estafeta debido a la imposibilidad de cumplir con todas las condiciones de cierre”. No obstante, no dio más detalles de cuáles fueron los elementos que no pudieron concretarse.

Hace más de un año la presidenta y directora ejecutiva de UPS, Carol Tomé dijo que "las cadenas de suministro globales continúan cambiando, el papel de México en el comercio mundial está creciendo y los sectores de pymes y manufactura mexicanos están buscando un acceso confiable al mercado de Estados Unidos. No hay mejor manera de capitalizar sobre estas tendencias que combinando el tamaño y la escala de UPS con Estafeta”.

