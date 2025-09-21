Más Información

Muere paciente de 36 años atendido en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" tras explosión en Puente de la Concordia

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Fiscalía de la CDMX difunde boletín de búsqueda de B-King, DJ colombiano reportado como desaparecido en Polanco

¿Cuántos países reconocen al Estado palestino? ¿Cuál es la postura de México?

Eclipse Solar: sigue aquí la transmisión en vivo del fenómeno astronómico hoy, 21 de septiembre

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

FGR obtiene vinculación a proceso en contra de Óscar Álvarez, operador financiero del CJNG

Se crea la tormenta tropical "Narda" en costas de Guerrero y Michoacán; estos son los estados afectados

El derecho de autor en la era de la IA

Entrevista a Pahúa: un viaje del mariachi a los beats ancestrales

El líder norcoreano Kim Jong-Un dijo que estaba abierto a futuras conversaciones con Estados Unidos si Washington abandonaba su pedido de que el país asiático renuncie a sus armas nucleares, dijo el lunes la prensa estatal.

"Si Estados Unidos descarta su obsesión delirante con la desnuclearización y, basándose en el reconocimiento de la realidad, realmente desea la coexistencia pacífica con nosotros, entonces no hay razón para que no podamos reunirnos", dijo Kim, según la Agencia Central de Noticias de Corea.

Aseguró además que guarda "buenos recuerdos del presidente estadounidense", Donald Trump, con quien se reunió tres veces en su primer gobierno, en un proceso de diálogo que colapsó en 2019.

La demanda estadounidense de que Corea del Norte renuncie a su arsenal nuclear ha sido un foco de tensión entre los dos países, y ha propiciado una ola de sanciones de la ONU contra Pyongyang.

Kim afirmó que las sanciones ayudaron al Norte a "fortalecerse, desarrollar una resistencia y una capacidad de aguante que no pueden ser aplastadas por ninguna presión".

"Personalmente, todavía guardo buenos recuerdos del presidente estadounidense Trump", agregó Kim en un discurso ante el Parlamento.

El líder ha insistido en que su país nunca renunciará a su arsenal nuclear.

"El mundo ya sabe bien lo que hace Estados Unidos después de obligar a un país a renunciar a sus armas nucleares y desarmarse", señaló, en una posible referencia al líder libio Muamar Gadafi, cuyo gobierno cayó en 2011 en un alzamiento popular apoyado por la OTAN.

Kim sostuvo también que "no hay razón para reunirse con Corea del Sur", pese a que el nuevo gobernante de ese país, Lee Jae-myung, ha buscado bajar las tensiones entre los dos países.

