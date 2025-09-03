Más Información

Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

La mañanera de Sheinbaum, 3 de septiembre, minuto a minuto

Comisión Europea propone pactos comerciales interinos con México y Mercosur; serían sustituidos por acuerdos generales

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

Lorena se intensifica a Huracán categoría 1; prevén lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados

Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

Tren de Aragua: Esto es lo que sabemos del grupo delictivo en la Ciudad de México

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

Exdiputada Clemente se lanza contra morenista Camila Martínez; IMSS para taxis de apps sólo es para recaudar más impuestos, reclama

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

¡Se cae el cielo! Fuertes lluvias de este martes afectan a la CDMX; paradero de Indios Verdes registra encharcamientos

Lluvias pegan de nuevo a la Línea A del Metro; sin servicio dos estaciones y usuarios quedan varados

Ginebra. Personas con e intelectuales están siendo objeto de y científicos en Corea del Norte, algo que podría suponer una forma de tortura y maltrato, denunció un comité de Naciones Unidas en su informe sobre ese país.

Según el Comité de la sobre los Derechos de Personas Discapacitadas, existen "informaciones creíbles" sobre este tipo de experimentos, por lo que recomendó a las autoridades norcoreanas su inmediata prohibición.

El informe también subraya que personas con son sometidas a otros tratos degradantes que incluyen encierros en aislamiento por desobediencia o "improductividad", o la denegación de.

Algunas de estas personas "sufren violencia, abusos, castigos físicos o restricciones con químicos por no cumplir cuotas de , también en prisiones o en personas que regresan del extranjero", añade el documento del comité que vela por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, del que Corea del Norte es firmante.

Denuncian infanticidios de niños con discapacidades en Corea del Norte

El informe también menciona denuncias creíbles de contra niños con discapacidades, algunos en y con permiso oficial, o de abortos y esterilizaciones sin consentimiento a mujeres con discapacidad, así como políticas eugenésicas y discriminatorias para "prevenir" las discapacidades.

Este colectivo sufre en el país restricciones a la hora de contraer matrimonio, adoptar, y a menudo es segregado en puestos de trabajo "adaptados" a su discapacidad, limitando sus oportunidades de integración social, lamenta el informe.

