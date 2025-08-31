Cancún.- El abuso sexual a una niña de nueve años dentro de instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Cozumel, culminó anoche en la vandalización del recinto habitacional de la institución y en el saqueo de una tienda de la Guarnición Militar.

De acuerdo con el testimonio que la menor de edad brindó, un militar la forzó a ingresar a una vivienda de la zona habitacional en donde presuntamente había al menos otras dos niñas.

Ahí, intentó forzarla sexualmente, pero ella se resistió, lo cual provocó que él la llevase a bordo de una motocicleta a la entrada de la Guarnición, en donde la arrojó sobre una rampa que da a la calle.

La niña fue encontrada con raspones y otras lesiones y en estado de shock por ciudadanos que transitaban por el lugar, entre las 21 y 21:25 horas, y escucharon su relato.

A través de las redes sociales denunciaron lo sucedido, solicitaron ayuda y que el hecho no quedase impune.

Las y los cozumeleños fueron arribando al sitio, primero expectantes; residentes reportaron en redes sociales que fueron grabados por los militares mientras se manifestaban.

Los elementos formaron una hilera frontal para impedir el ingreso de la gente, que amagaba con entrar. Otras personas llamaban a la calma.

“Que vengan a apoyar, no tengan miedo”, “que entreguen al ‘perro’”, “con una niña no se metan”, “aunque sean militares, son padres, son tíos, son hermanos”, exclamaba entre insultos.

El general Brigadier, Armando Toscano Yañez, pidió respeto para la institución y, tratando de hacerse oír entre gritos y reclamos, declaró públicamente que se había iniciado una investigación, que las cámaras de videovigilancia de la guarnición estaban a disposición de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) para ubicar al probable responsable “en el caso de haberlo”, y que los padres de la niña podrían revisar el material para identificarlo.

“Les solicitamos que sigan con sus actividades normales de hoy sábado”, convocó el militar, ante la negativa de la gente que le gritaba “¡no!”, en el contexto del abuso sexual de una niña, dentro de las instalaciones a su cargo.

La multitud le cuestionó que, pese a la existencia de las cámaras de videovigilancia y de los guardias, nadie se hubiera dado cuenta del ingreso forzado de la menor de edad, de la agresión y de su expulsión violenta del recinto.

También le reclamaron la tardanza para ubicar al responsable y presentarlo ante la autoridad correspondiente.

El general se retiró y su ofrecimiento no bastó. La protesta se descontroló. La multitud, indignada y luego enardecida, arrojó piedras, quemó basura afuera de la Guarnición Militar, cuya fachada fue vandalizada.

Después, se desplazó hacia una tienda militar sobre el bulevar Rafael Melgar, a un costado, y la saqueó.

Hubo disparos al aire para dispersarles. Testimonios encontrados refieren que una señora resbaló y cayó al piso; sangró y se pensó que había sido impactada por alguna bala, lo cual se descartó después.

Otras versiones afirman que la sangre correspondía a una joven alcanzada por una bala. Hasta el momento no ha habido una aclaración oficial sobre este hecho específico.

En tanto, la niña agredida en la Guarnición Militar fue trasladada a un hospital, donde se activó un protocolo nacional de atención que involucró a la Fiscalía, el DIF y otras autoridades.

😡😨 ‼️COMUNIDAD DE COZUMEL DENUNCIA A MILITAR POR PRESUNTO 4BUS0 S3XU4L CONTRA UNA NIÑA DE 9 AÑOS‼️ ❌🚨



En la entrada del Cuartel General en #Cozumel, #QuintanaRoo, varias personas se reunieron para denunciar a un activo quien presuntamente 4bus0 s3xu4lm3nte de una pequeña de… pic.twitter.com/DHpEd5L30x — QUÉ POCA MADRE 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) August 31, 2025

Presidente municipal solicita investigar hasta la últimas consecuencias

El presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón, acudió al hospital para reunirse con los padres de la víctima, dedicados a la venta de alimentos, a quienes manifestó su respaldo. El edil solicitó a la Fiscalía investigar hasta las últimas consecuencias y aplicar la ley.

Este domingo, la FGE informó que Jairo “N”, el militar identificado como probable responsable del abuso sexual a la menor de edad, fue detenido anoche mismo.

La institución abrió la carpeta de investigación correspondiente y continúa con la integración de la misma.

Las investigaciones preliminares señalan que la niña, antes de ser forzada a ingresar a las instalaciones castrenses, alcanzó a dar aviso a sus familiares de que el militar se aproximó a ella y la seguía.

La FGE indicó que se realizan estudios médicos a la víctima de identidad reservada, para determinar el tipo de agravio cometido y que instituciones como el DIF y el Grupo Especializado en Atención a Víctimas de Violencia (GEAVIG), dan seguimiento y atención a la menor de edad.

afcl/LL