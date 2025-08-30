Un centenar de habitantes del municipio poblano de San Martín Texmelucan, bloquearon en su totalidad la autopista Puebla-Mexico.

Los inconformes denunciaron la detención de al menos cinco familiares y amigos en distintos operativos efectuados por la Fiscalía General del Estado.

El bloqueo ocurrió a la altura de la comunidad de Santa Catarina Hueyatzacoalco, donde exigieron la liberación de los detenidos al argumentar que son inocentes de los cargos que les imputan.

Previamente, los inconformes se habían manifestado a las afueras de la Casa de Justicia, sin embargo extendieron sus protestas a la importante vía de comunicación.

Miles de automovilistas y camiones de carga quedaron varados en la autopista, en tanto elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para dialogar con los quejosos.

El municipio de San Martín Texmelucan es considerado un foco rojo en materia de seguridad, pues son constantes los robos a automovilistas y camiones de carga, además hay constantes hechos de violencia relacionados con el narcomenudeo.

