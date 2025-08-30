"¡Tengo a mi hija desaparecida!"; Policía intenta detener a madre buscadora que colocaba manta en puente

Más Información
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, elementos de la Policía de Monterrey intentó detener a integrantes del colectivo Fuerzas Unidad por Nuestros Desaparecidos (FUNDENL), mientras colgaban una manta en un puente, en el centro del municipio en Nuevo León.
Testigos e integrantes de la agrupación de personas desaparecidas señalaron que fueron abordados por los uniformados municipales cuando estaban colgando una manta en el puente ubicado sobre Constitución y la avenida Juárez.
Las madres buscadoras estaban colocando una manta con la leyenda “Nuestros desaparecidos ¿dónde están?”, cuando los policías les pidieron retirarla.
Tras la petición, las integrantes del colectivo se negaron a retirar la lona y fue cuando los oficiales comenzaron a esposar a una de las integrantes, madre de una desparecida en Nuevo León.
"Lo único que hicimos es colgar mantas y en eso llegan policías de Monterrey con armar largas y esposas y querían esposar a una de las compañeras, hubo jaloneo, amedrentación, llegaron más patrullas y más policías", explicó Leticia Hidalgo, integrante del colectivo.
Se informó que al momento de la discusión los policías solicitaron apoyo de más uniformados.
Minutos después los oficiales dejaron retirarse a las madres buscadoras.
