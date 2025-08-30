"¡Tengo a mi hija desaparecida!"; Policía intenta detener a madre buscadora que colocaba manta en puente

Más Información

En el marco del , elementos de la Policía de Monterrey intentó detener a integrantes del colectivo Fuerzas Unidad por Nuestros Desaparecidos , mientras colgaban una manta en un puente, en el centro del municipio en Nuevo León.

Testigos e integrantes de la señalaron que fueron abordados por los uniformados municipales cuando estaban colgando una manta en el puente ubicado sobre Constitución y la avenida Juárez.

Las madres buscadoras estaban colocando una manta con la leyenda “Nuestros desaparecidos ¿dónde están?”, cuando los policías les pidieron retirarla.

Policía de Monterrey intenta detener a madre buscadora; colocaba manta de protesta. Foto: Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León
Tras la petición, las integrantes del colectivo se negaron a retirar la lona y fue cuando los oficiales comenzaron a esposar a una de las integrantes, madre de una desparecida en Nuevo León.

"Lo único que hicimos es colgar mantas y en eso llegan policías de Monterrey con armar largas y esposas y querían esposar a una de las compañeras, hubo jaloneo, amedrentación, llegaron más patrullas y más policías", explicó Leticia Hidalgo, integrante del colectivo.

Se informó que al momento de la discusión los policías solicitaron apoyo de más uniformados.

Minutos después los oficiales dejaron retirarse a las madres buscadoras.

En pleno día Internacional de las Personas Desaparecidas llega la policía municipal armada del Alcalde #AdriándelaGarza a querer esposar y detener a las Madres y Familiares .

Publicado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Nuevo León en Sábado, 30 de agosto de 2025

