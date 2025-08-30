En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos de familiares de personas desaparecidas realizaron marchas y protestas en al menos tres estados.

En Chilpancingo, Guerrero, el colectivo de familiares de desaparecidos Lupita Rodríguez, acompañados por el Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan y estudiantes de Ayotzinapa marcharon del antimonumento por los 43 hacia las instalaciones del Congreso local, donde exigieron a los legisladores se apruebe la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la creación del Centro de Identificación Humana. Mientras que en Acapulco, los colectivos bloquearon la avenida Costera Miguel Alemán, a la altura de la Diana Cazadora.

En Chihuahua, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres se manifestó en el antimonumento Plasmando Esperanzas, de la capital. Frente a la Fiscalía General del Estado reclamaron al Congreso local que ninguna ley ni política en materia de desaparición debe hacerse sin las familias, ya que, según señalaron, se pretende crear una fiscalía especializada sin consultarles.

En Coahuila, familias de personas desaparecidas cerraron simbólicamente las oficinas de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, ubicadas en Torreón, porque subrayaron que no cumple con sus funciones de investigación.