Más Información

Tras 96 años, PRI pierde hasta vicepresidencia en el Senado; ¿por qué y qué significa esto?

Tras 96 años, PRI pierde hasta vicepresidencia en el Senado; ¿por qué y qué significa esto?

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo

Jessica Chastain elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum; "me gusta lo que está haciendo, me inspira", dice

Jessica Chastain elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum; "me gusta lo que está haciendo, me inspira", dice

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro

TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina; desestima influencia de acordeones en la votación

TEPJF valida elección del Tribunal de Disciplina; desestima influencia de acordeones en la votación

Durante el primer semestre del año, se ubicó en el top diez de tomas clandestinas en ductos de Pemex para llevar a cabo el y Gas L.P.

El hurto de los energéticos se concentró en al menos 24 municipios, según reportes del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

El observatorio ciudadano, dio a conocer que de enero a junio, a nivel nacional se identificaron 4 mil 882 tomas clandestinas en ductos de petrolíferos o hidrocarburo.

Lee también

Si bien en Puebla hubo una disminución del 49 por ciento en tomas y menos 19.5 por ciento en tomas de gas L.P., se mantiene entre los diez primeros lugares a nivel nacional de este delito.

Por ejemplo, registró el mayor número de tomas clandestinas de todo el país en ductos de gas LP con 218. Es decir se detectó una toma cada 20 horas.

Dicho delito lo concentran 15 municipios según en el ranking nacional, y lo encabeza el municipio de Puebla con 55; seguido de Tlahuapan con 34; San Salvador El Verde con 32; Huejotzingo con 30 tomas; San Martín Texmelucan con 26; Los Reyes de Juárez con 10.

Lee también

Se suman los municipios de Palmar de Bravo con siete; Amozoc con seis; Acajete con cinco; Acatzingo, con cuatro; San Matías Tlalancaleca con cuatro; Tecamachalco con dos y; finalmente los municipios de Quecholac, Cuautlancingo y Esperanza, con una toma clandestina de gas L.P. cada uno.

En lo que respecta a tomas clandestinas de hidrocarburos, Puebla se ubicó en la novena posición con un total de 188 tomas ilegales.

Cada 23 horas se localizó una toma clandestina.

En cuatro municipios se concentraron el mayor número de tomas, encabezado por Huauchinango con 118; seguido de Ahuazotepec con 44; Palmar de Bravo con siete y; Jalpan con seis.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses