Durante el primer semestre del año, Puebla se ubicó en el top diez de tomas clandestinas en ductos de Pemex para llevar a cabo el robo de hidrocarburos y Gas L.P.

El hurto de los energéticos se concentró en al menos 24 municipios, según reportes del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim).

El observatorio ciudadano, dio a conocer que de enero a junio, a nivel nacional se identificaron 4 mil 882 tomas clandestinas en ductos de petrolíferos o hidrocarburo.

Lee también Intensas lluvias provocan severas afectaciones en Zacatecas; autobús escolar queda varado por inundación

Si bien en Puebla hubo una disminución del 49 por ciento en tomas clandestinas de hidrocarburo y menos 19.5 por ciento en tomas de gas L.P., se mantiene entre los diez primeros lugares a nivel nacional de este delito.

Por ejemplo, registró el mayor número de tomas clandestinas de todo el país en ductos de gas LP con 218. Es decir se detectó una toma cada 20 horas.

Dicho delito lo concentran 15 municipios según en el ranking nacional, y lo encabeza el municipio de Puebla con 55; seguido de Tlahuapan con 34; San Salvador El Verde con 32; Huejotzingo con 30 tomas; San Martín Texmelucan con 26; Los Reyes de Juárez con 10.

Lee también Gobernador de Oaxaca anuncia devolución de 630 plazas a trabajadores; intentó despedir a mil 344 burócratas

Se suman los municipios de Palmar de Bravo con siete; Amozoc con seis; Acajete con cinco; Acatzingo, con cuatro; San Matías Tlalancaleca con cuatro; Tecamachalco con dos y; finalmente los municipios de Quecholac, Cuautlancingo y Esperanza, con una toma clandestina de gas L.P. cada uno.

En lo que respecta a tomas clandestinas de hidrocarburos, Puebla se ubicó en la novena posición con un total de 188 tomas ilegales.

Cada 23 horas se localizó una toma clandestina.

En cuatro municipios se concentraron el mayor número de tomas, encabezado por Huauchinango con 118; seguido de Ahuazotepec con 44; Palmar de Bravo con siete y; Jalpan con seis.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr