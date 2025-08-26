Más Información

Zacatecas.- Una que cayó la tarde de este martes en la zona conurbada que conecta a los municipios de Zacatecas y Guadalupe, dejó una serie de de vialidades, además de un autobús universitario que quedó varado en medio del agua, por lo que personal de bomberos acudió a rescatar a los estudiantes y pasajeros.

Tras presentarse una fuerte lluvia fue en un puente vial en el municipio de Guadalupe, en la parte baja que forma un túnel, las alcantarillas quedaron rebasadas y generó que la inundación alcanzara más de un metro de altura que impidió que pudiera avanzar un autobús de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Autobús queda atrapado en inundación en Zacatecas (26/08/2025). Foto: Especial
Autobús queda atrapado en inundación en Zacatecas (26/08/2025). Foto: Especial

De inmediato se alertó a los cuerpos de bomberos y hasta el lugar acudieron para poder rescatar a los estudiantes que viajaban en el autobús.

Lee también

Además de que en la vialidad García Salinas se abrieron grandes boquetes y también se reportaron desgajamientos de un tramo en un cerro y una serie de e inundaciones.

El ayuntamiento de Guadalupe reportó niveles de agua altos en muchas vialidades que duraron más de 20 minutos.

Las fuertes lluvias provocaron la aparición de un socavón en Guadalupe, Zacatecas (26/08/2025). Foto: Especial
Las fuertes lluvias provocaron la aparición de un socavón en Guadalupe, Zacatecas (26/08/2025). Foto: Especial

Dentro de las labores que se realizaron fueron desazolves de alcantarilla del bajo puente que quedó inundado, así como el rescate de un hombre varado en Vialidad Arroyo de la Plata bajo el puente de fierro.

Así como el reforzamiento de medidas de prevención por incremento de diámetro del socavón que se abrió sobre la Avenida García Salinas, el cual ya se había abierto por las recientes lluvias y estaba siendo intervenido por Obras Públicas del Municipio.

Autos afectados en lluvia en Zacatecas (26/08/2025). Foto: Especial
Autos afectados en lluvia en Zacatecas (26/08/2025). Foto: Especial
aov/cr

