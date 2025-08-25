Más Información
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que se formó la tormenta tropical Juliette y ocasionará lluvias fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur, ya que se desplaza al suroeste de la Península de Baja California.
De acuerdo con Conagua, esta tarde Juliette se localizó a 760 km al suroeste de Cabo San Lucas.
Según advirtió a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantendrá como tormenta tropical mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste, por lo que su amplia circulación propiciará lluvias puntuales fuertes y oleaje elevado.
En su pronóstico, la Comisión Nacional del Agua indicó que se prevén lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en Baja California Sur. Asimismo, alertó que se generaría oleaje de 1.5 a 2.5 metros en costas del sur de Baja California.
Pronostican lluvias en estos estados por tormenta tropical Juliette este martes 26 de agosto de 2025
Según Conagua, la extensa circulación y desprendimientos nubosos de la tormenta tropical Juliette y las ondas tropicales 25 y 26 propiciará lluvias en los siguientes estados:
- Lluvias puntuales intensas: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.
- Lluvias muy fuertes: Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias fuertes: áreas de Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.
- Intervalos de chubascos: Baja California, San Luis Potosí y Guanajuato.
Conagua pide extremar precauciones ante tormenta tropical Juliette
Ante la tormenta tropical Juliette, Conagua pidió a la población extremar precauciones, en particular a la gente de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima.
Por tanto, exhortó atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil de cada entidad.
