UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó conferir el grado de doctor/doctora honoris causa a 14 personalidades nacionales y extranjeras.
Entre ellas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; el médico mexicano Julio Frenk y el biólogo y exrector José Sarukhán Kermez.
Esta es la lista completa de los nuevos doctores honoris causa de la UNAM:
- Michelle Bachelet,
- Una Canger,
- Julio Frenk Mora,
- Antonio María Hernández,
- Susana Lizano Soberón,
- Susana López Charretón,
- María Emilia Lucio,
- Alejandro Portes,
- Dani Rodrik,
- José Sarukhán,
- Moisés Selman,
- Soledad Velázquez,
- Rafael Yuste.
UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas este lunes 25 de agosto de 2025. Foto: UNAM
