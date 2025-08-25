Más Información

EU da "por decapitado" al Cártel de Sinaloa; así fue, minuto por minuto, la conferencia tras audiencia de "El Mayo"

EU da "por decapitado" al Cártel de Sinaloa; así fue, minuto por minuto, la conferencia tras audiencia de "El Mayo"

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada se declara culpable en EU; dice haber sobornado a políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos

Pam Bondi reconoce apoyo de México en captura de "El Mayo" Zambada; destaca juicio a líderes del narcotráfico

Pam Bondi reconoce apoyo de México en captura de "El Mayo" Zambada; destaca juicio a líderes del narcotráfico

UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados

UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados

Noroña llama “cretino” a Rutilio Escandón por defender condiciones de Alligator Alcatraz; condena actitud “servil” ante EU

Noroña llama “cretino” a Rutilio Escandón por defender condiciones de Alligator Alcatraz; condena actitud “servil” ante EU

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó conferir el grado de doctor/doctora honoris causa a 14 personalidades nacionales y extranjeras.

Entre ellas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; el médico mexicano Julio Frenk y el biólogo y exrector José Sarukhán Kermez.

Esta es la lista completa de los nuevos doctores honoris causa de la UNAM:

  • Michelle Bachelet,
  • Una Canger,
  • Julio Frenk Mora,
  • Antonio María Hernández,
  • Susana Lizano Soberón,
  • Susana López Charretón,
  • María Emilia Lucio,
  • Alejandro Portes,
  • Dani Rodrik,
  • José Sarukhán,
  • Moisés Selman,
  • Soledad Velázquez,
  • Rafael Yuste.
UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas este lunes 25 de agosto de 2025. Foto: UNAM
UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas este lunes 25 de agosto de 2025. Foto: UNAM
UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas este lunes 25 de agosto de 2025. Foto: UNAM
UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas este lunes 25 de agosto de 2025. Foto: UNAM

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses