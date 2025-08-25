UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó conferir el grado de doctor/doctora honoris causa a 14 personalidades nacionales y extranjeras.

Entre ellas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; el médico mexicano Julio Frenk y el biólogo y exrector José Sarukhán Kermez.

Esta es la lista completa de los nuevos doctores honoris causa de la UNAM:

Michelle Bachelet,

Una Canger,

Julio Frenk Mora,

Antonio María Hernández,

Susana Lizano Soberón,

Susana López Charretón,

María Emilia Lucio,

Alejandro Portes,

Dani Rodrik,

José Sarukhán,

Moisés Selman,

Soledad Velázquez,

Rafael Yuste.

UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas este lunes 25 de agosto de 2025. Foto: UNAM

