La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, luego de las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, el Sistema Cutzamala alcanzó el 67.86% de su capacidad, lo que, dijo, representa un volumen de 531.055 millones de metros cúbicos de agua.
En su más reciente reporte, la dependencia detalló que las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala registraron niveles por encima del promedio: Valle de Bravo, 77.56%; Villa Victoria, 58.73% y El Bosque, 57.36%.
Aunado a ello, la Conagua explicó que el volumen de las 210 principales presas del país se ubicó en 63 mil 029 millones de metros cúbicos, lo que, indicó, representa 50% de su capacidad de llenado.
En ese sentido, precisó que de estas, 27 presas están al 100% de llenado; 65, entre 75 y 100% y 56, entre 50 y 75% de su capacidad.
Además, destacó que las precipitaciones registradas en 2025 permitieron la recuperación del nivel de almacenamiento de los 210 embalses más grandes del país, pues el promedio nacional pasó de 44% a principios de junio, a 50% el 10 de agosto, fortaleciendo la disponibilidad de agua para garantizar el abasto a la población.
Asimismo, señaló que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, del 1 de enero al 10 de agosto de 2025, se registraron 386.8 milímetros de lluvia, lo que representó 1.4 % más que lo observado habitualmente en ese lapso.
