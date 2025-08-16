Lluvia incrementa 50% el nivel de agua las 210 presas más importantes del país; se fortalece la disponibilidad del agua

Las lluvias que han caído en lo que va del año permitieron la recuperación del nivel de almacenamiento en las 210 presas más importantes del país cuyo promedio pasó de 44% a principios de junio, a 50% el 10 de agosto, de acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según estimaciones de la dependencia, luego de tres años de lluvias por debajo del promedio, las intensas precipitaciones de los últimos 6 meses fortalecieron la disponibilidad del agua con el que se garantiza su abasto para la población por el resto del año.

El corte informativo más reciente de la Conagua indica que, al 11 de agosto, el volumen de las 210 principales presas del país se ubicó en 63 mil 29 millones de metros cúbicos (Mm3), lo que representa 50% de su capacidad de llenado.

Lee también Embajador Johnson felicita a México tras la caída de 27 del CJNG; califica operativo de "alto riesgo"

De estas, 27 presas están al 100% de llenado; 65, entre 75 y 100 por ciento, y 56, entre 50 y 75 por ciento de su capacidad.

El nivel promedio de las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala, que son El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, se ubica en 64.8%, lo que representa un volumen de 506.79 Mm3.

Estas cifras superan en 28.3% el agua contenida en la misma fecha de 2024, cuando se tenían 285.59 Mm3.

Lee también Mario Delgado admite "error" en declaración sobre departamento de 15 mdp; lo aclaré desde mayo, explica

En particular, Bosque cuenta con 52.4% de llenado; Valle de Bravo, 76.4%, y Villa Victoria, 53.6% de su nivel.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), del 1 de enero al 10 de agosto de 2025, se registraron 386.8 milímetros (mm) de lluvia, lo que representa 1.4% más que lo observado habitualmente en ese lapso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp