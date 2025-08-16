Más Información

Sheinbaum inaugura Centro Libre para las Mujeres en Campeche; busca acompañar y empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Así es el nuevo espacio 420 de Plaza Tlaxcoaque; "está bien aquí, no hay vecinos ni alguien a quien pudiéramos molestar", dice colectiva

Lluvia incrementa 50% el nivel de agua las 210 presas más importantes del país; se fortalece la disponibilidad del agua

Las lluvias que han caído en lo que va del año permitieron la recuperación del nivel demás importantes del país cuyo promedio pasó de 44% a principios de junio, a 50% el 10 de agosto, de acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional del Agua

Según estimaciones de la dependencia, luego de tres años de lluvias por debajo del promedio, las intensas precipitaciones de los últimos 6 meses fortalecieron la disponibilidad del agua con el que se garantiza su abasto para la población por el resto del año.

El corte informativo más reciente de la Conagua indica que, al 11 de agosto, el volumen de las 210 principales presas del país se ubicó en 63 mil 29 millones de metros cúbicos (Mm3), lo que representa de llenado.

De estas, 27 presas están al 100% de llenado; 65, entre 75 y 100 por ciento, y 56, entre 50 y 75 por ciento de su capacidad.

El nivel promedio de las tres presas de almacenamiento del , que son El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria, se ubica en 64.8%, lo que representa un volumen de 506.79 Mm3.

Estas cifras superan en 28.3% el agua contenida en la misma fecha de 2024, cuando se tenían 285.59 Mm3.

En particular, Bosque cuenta con 52.4% de llenado; Valle de Bravo, 76.4%, y Villa Victoria, 53.6% de su nivel.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), del 1 de enero al 10 de agosto de 2025, se registraron 386.8 milímetros (mm) de lluvia, lo que representa 1.4% más que lo observado habitualmente en ese lapso.

