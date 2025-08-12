Gracias a las lluvias torrenciales, el almacenamiento en las presas de agua del Sistema Cutzamala continúa a la alza. De acuerdo con registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al día de hoy las presas del Valle de México alcanzaron 64.90% de reserva de líquido, es decir, 786 mil 521 millones de metros cúbicos de agua.

Según el reporte diario de Almacenamiento en Presas del Sistema Cutzamala 2025, la presa de Valle de Bravo, ayer alcanzó la mitad de su capacidad con 298 mil 300 litros de reserva de agua, igual al 76.5% de su capacidad.

La presa El Bosque alcanzó un almacenamiento de 102 mil 785 litros, es decir, 52.71% de su capacidad y, la presa Villa Victoria, contiene 298 mil 300 litros, que en porcentaje es igual a 53.57.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para hoy se esperan lluvias de entre 20 y 50 milímetros, las cuales podrían aumentar para jueves y viernes, con un pronóstico de entre 50 y 70 milímetros.

kicp/apr