Habitantes de una colonia de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla retuvieron y agredieron a dos presuntos ladrones, uno de los cuales murió linchado.

Fueron vecinos de la colonia El Nopalito, ubicada en límites de los municipios de Puebla y Cuautlancingo, quienes retuvieron a dos hombres a los que señalaron de intentar robar una tortillería.

La fuente ovejuna se congregó en la plaza principal y comenzó a golpear a las dos víctimas y quemaron la motocicleta en la que se trasladaban.

Autoridades estatales y municipales implementaron el operativo especial de rescate a personas en riesgo de ser linchadas, sin embargo solo lograron sacar a uno de ellos.

El segundo de los retenidos murió atado a un poste a consecuencia de las graves lesiones que le propinaron los colonos.

El Gobierno del Estado condenó los hechos ocurridos en los límites entre Puebla y Cuautlancingo.

Destacó que de manera coordinada la Secretaría de Seguridad Pública, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuautlancingo y elementos de la Secretaría de Marina procedieron conforme al Protocolo de Actuación para Casos de Intento de Linchamiento.

Los efectivos, expuso la administración estatal, priorizaron la protección de la integridad física de las personas y la preservación del orden público.

Sin embargo, confirmó la muerte de uno de los hombres.

"Las autoridades de los tres órdenes de gobierno subrayan que la justicia por propia mano no es el camino, e invitan a la ciudadanía a confiar en las instituciones responsables de la seguridad y la procuración de justicia".

