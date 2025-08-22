Cuatro personas murieron y cuatro más resultaron heridas durante la explosión de un polvorín en el municipio poblano de Santo Tomás Hueyotlipan.

Los hechos ocurrieron la tarde de hoy en la comunidad de San Miguel Zacaola de dicho municipio.

La fuerte explosión en un inmueble donde se almacenaban material pirotécnico se escuchó en varios municipios cercanos.

Elementos de distintas corporaciones acudieron a prestar auxilio y en el sitio encontraron cuatro personas muertas, además dos heridos fueron trasladadas a hospitales y otros 2 recibieron valoración médica en el sitio.

Elementos de la Coordinación General de Protección Civil, en conjunto con efectivos del Ejército mexicano y Policía Estatal acordonaron la zona y atendieron a la población cercana.

