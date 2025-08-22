Los cuerpos de dos personas fueron abandonados la madrugada de hoy en calles del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

Los cadáveres emplayados los arrojaron en inmediaciones del Mercado 5 de Mayo de la capital poblana, donde se registró una intensa movilización policial.

Junto a los restos humanos, fue dejado un mensaje amenazador contra un líder de una organización de comerciantes.

Puebla se ubicó en el top ten de los estados con mayor violencia letal en el país, durante el primer semestre del presente año, según estudios de la organización México Evalúa.

El delito con la mayor incidencia fue el homicidio culposo, así como disputas por el robo de transportistas y tráfico de combustible.

En su último informe sobre violencia letal de enero-julio, ubicó a Puebla en lugar 10 de 32 estados con mil 510 eventos violentos y letales.

