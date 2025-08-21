Puebla.— El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció la construcción y rehabilitación de 12 vialidades importantes en la capital del estado con modelos de pavimentación e insumos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este año destinó un presupuesto de mil millones de pesos para obras de urbanización, infraestructura básica educativa, asistencial social, servicios comunitarios, agua potable y equipamiento básico del sector salud.

Mediante módulos de maquinaria se rehabilitarán 60.75 kilómetros de vialidades, lo que equivale a la intervención de 608 calles de 100 metros o mil 216 calles de 50 metros, con un costo por obra directa de 117 millones de pesos. El gobernador indicó que si hubieran realizado las obras por contrato tendría un importe total de 366 millones de pesos, lo que significa un ahorro de 68.4%.

“Nuestro modelo de gobierno es inclusivo, es comunitario y eso nos permite que una obra nos cueste 31% (...) A partir de enero vamos por otro paquete más para hacer otras 10 vialidades. Estamos hablando de más de 600 calles de 100 metros. Serían en términos reales mil 200 calles que estamos pavimentado en Puebla capital en esta primera etapa”, dijo.

Durante la presentación de la obra pública estatal y donación de insumos de Pemex, como parte de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, el mandatario destacó que realizarán obras con la tercera parte del presupuesto asignado y contempla la construcción y entrega de 450 kilómetros de ciclovía al final de su administración.

Se realizaron 4 mil 870 asambleas para conformar igual número de comités, donde las mujeres administran el recurso. Con una sociedad participativa, el gobierno trabajó en 2 mil 971 proyectos prioritarios. Y prevé una derrama económica de más de 10 mil millones de pesos, la cual beneficiará a comunidades indígenas y ayudará a conectarlas con escuelas.

José Manuel Contreras de los Santos, secretario de Infraestructura de Puebla, destacó el combate al robo de hidrocarburos en territorio poblano, el cual generó que Pemex recompensara a la entidad con una importante donación de gasolina, diésel y cemento asfáltico AC-20, para rehabilitar las vías de comunicación, a bajo costo y sin intermediarios.

Además, el gobierno estatal inició una campaña de mantenimiento y conservación permanente en la Zona Metropolitana. Se han realizado acciones de limpieza tales como retiro de maleza, poda y deshierbe en más de 3.2 millones de m2 de calles y avenidas, lo que equivale a 461 canchas de futbol de 7 mil 087.5 m2.