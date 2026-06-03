Tras el escándalo que desataron por la proyección de imágenes de líderes del crimen organizado en sus conciertos, Los Alegres del Barranco salieron en defensa de los narcocorridos y rechazaron que este tipo de contenido convierta a las personas en delincuentes.

En un encuentro con los medios de comunicación, José Pavel Moreno Serrano, vocalista de la agrupación, aseguró que los corridos deben entenderse solo como una expresión artística, al igual que otros contenidos de entretenimiento que abordan temas de violencia.

“Si tú ves una película donde hay violencia, o una serie, como las narcoseries, la disfrutas en casa y sigues con tu vida normal. No porque sea una narcoserie significa que al día siguiente vas a cometer un delito”, dijo.

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El cantante consideró que la responsabilidad de distinguir entre la ficción y la realidad recae únicamente en las personas, por lo que no hay que satanizar la música.

“Solamente alguien que tenga un problema serio podría confundir una obra de entretenimiento con una invitación a actuar de esa manera. Ahí es donde hay que poner atención”, agregó.

Los Alegres del Barranco respaldan a Junior H por sumarse a "México Canta"

Los músicos también hablaron sobre "México Canta", iniciativa impulsada por el gobierno para promover canciones enfocadas en temas como la paz, el amor y la identidad cultural.

Reconocieron la decisión de Junior H de integrarse al proyecto y aunque, aseguraron que están abiertos a participar en acciones que promuevan mensajes positivos.

“Nos gusta el positivismo, el que todos estén bien porque somos padres, somos hermanos, somos hijos de familia. Respetamos a nuestro amigo Junior H, que ya se sumó”, agregó.

Sin embargo, dejaron claro que no tienen intenciones de abandonar el estilo musical que los ha acompañado durante más de dos décadas, aunque sí están abiertos a explorar nuevas propuestas.

“No te puedo decir que vamos a cambiar nuestra línea, porque tenemos seguidores a quienes les gusta lo que hemos hecho durante más de 20 años. Sí vamos a tratar de sacar corridos más progresivos, claro que sí, pero sin perder nuestra esencia ni dejar de hacer lo que nos caracteriza”, explicó.

Los Alegres del Barranco se presentarán el próximo 7 de agosto en la Arena CDMX, donde interpretarán temas como "El del palenque", "Soy cuatro letras" y "El costal lleno de piedras".

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