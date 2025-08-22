Más Información

Culiacán, Sin. a 22 de Agosto.- La expidió los dos primeros certificados electrónicos a pacientes con , de un universo estimado de 147 mil pacientes que se tienen en Sinaloa, a fin de contar con una estadística y datos de cada uno de ellos para adecuar políticas públicas adecuadas a su entorno.

Cuitláhuac González Galindo, titular del área explicó que estos dos primeros certificados electrónicos fueron expedidos en el que constituye una de las tres áreas médicas que están habilitados para expedir estos documentos, bajo la norma oficial NOM-039-SSA-2023, en materia de Certificación de Discapacidad.

Hizo ver que el objetivo es que a nivel estatal operan 35 centros de valoración en los veinte municipios, en donde se incluye el Sistema Estatal y municipales de Desarrollo Integral de la Familia el (DIF).

Expiden certificados electrónicos a pacientes con discapacidad en Sinaloa. (Foto: especial)
El Secretario de Salud del Estado, refirió que de acuerdo a los datos del INEGI, en Sinaloa, se tienen 147 mil 958 personas que cuentan con algún tipo de discapacidad, cifra que representa el 4.9 por ciento de la población a nivel estatal

Los requisitos para solicitar la valoración de los pacientes y emitir un certificado electrónico , es que se presente el CURP, comprobante de domicilio, no mayor a tres meses de antigüedad, identificación oficial, valoraciones médicas anteriores, documento que acredite la tutela de la persona que lo solicita.

Dio a conocer que hasta este momento las instancias que pueden expedir estos certificados, son el Hospital Civil de Culiacán, el Centro de Salud con Servicios Ampliados, en la capital del estado y el Centro de Salud Urbano de Mazatlán.

