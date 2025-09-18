Más Información

Hernán Bermúdez llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano, luego de escalas y casi 30 horas de traslado desde Paraguay

Hernán Bermúdez llega a Toluca para ser trasladado al Altiplano, luego de escalas y casi 30 horas de traslado desde Paraguay

Primeras fotos de Hernán Bermúdez en Toluca; llega sin agujetas y vestido de caqui

Primeras fotos de Hernán Bermúdez en Toluca; llega sin agujetas y vestido de caqui

Sheinbaum y Carney anuncian Plan de Acción bilateral; cooperación incluye seguridad y T-MEC

Sheinbaum y Carney anuncian Plan de Acción bilateral; cooperación incluye seguridad y T-MEC

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Autoridades de EU piden a banqueros mexicanos reforzar combate a finanzas de los cárteles

Jazlyn, niña rescatada por su abuela en explosión de Iztapalapa, ya fue extubada; su estado sigue crítico-estable

Jazlyn, niña rescatada por su abuela en explosión de Iztapalapa, ya fue extubada; su estado sigue crítico-estable

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Beatriz Gutiérrez Müller pide investigar presunto amparo hecho a nombre de Andy y Bobby López Beltrán

Beatriz Gutiérrez Müller pide investigar presunto amparo hecho a nombre de Andy y Bobby López Beltrán

Adán Augusto descarta parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Adán Augusto descarta parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental

Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental

Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militares

Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militares

Fiscalía CDMX publica fotoboletines para identificar a dos víctimas de explosión de pipa en Puente de la Concordia

Fiscalía CDMX publica fotoboletines para identificar a dos víctimas de explosión de pipa en Puente de la Concordia

Diputada morenista Araceli Brown niega nexos con el crimen organizado; se dice víctima de infamias

Diputada morenista Araceli Brown niega nexos con el crimen organizado; se dice víctima de infamias

El líder de , Kim Jong-Un, supervisó una prueba de ataques de drones y ordenó ampliar el uso de la inteligencia artificial (IA) en esta tecnología militar, informó un medio estatal el viernes.

Fotografías compartidas por la agencia oficial de (KCNA) mostraron vehículos no tripulados al despegar y después destruyendo un objetivo.

El medio estatal dijo que el ejercicio demostró la "excelente eficacia de combate de los drones tácticos de ataque de la serie Kumsong" y que Kim expresó "gran satisfacción".

Lee también

Los drones están surgiendo como un "activo importante en las actividades militares, elevándolo a tarea de máxima prioridad e importante en la modernización de las fuerzas armadas de la RPDC", aseguró Kim al usar el acrónimo de Corea del Norte, según el reporte de KCNA.

Foto: Juan José Estrada Serafín/ Cuartoscuro
Foto: Juan José Estrada Serafín/ Cuartoscuro

Ordena desarrollar "rápidamente" tecnología de Inteligencia Artificial

El líder norcoreano también ordenó "esfuerzos para desarrollar rápidamente la tecnología recientemente introducida de inteligencia artificial" así como la "expansión y el fortalecimiento" de las capacidades de producción de drones.

El analista Hong Min, del Instituto Coreano para la Unificación Nacional en Seúl, dijo que Kim ve la tecnología de drones como fundamental para asegurar el "estatus de gran potencia".

"Los drones generan preocupaciones porque ofrecen una amenaza altamente eficiente y de bajo coste: ejecución de misiones autónomas, precisión mejorada y letalidad, aptitud para la producción en masa, y flexibilidad táctica mejorada", agregó.

Pyongyang reveló su primer ataque de drones el año pasado y expertos han advertido que las nuevas capacidades norcoreanas en esta área pueden estar ligadas a su alianza con Rusia.

Lee también

Analistas afirman que las tropas norcoreanas enviadas a combatir del lado ruso en el conflicto en Ucrania han obtenido experiencia en guerra moderna, incluyendo cómo los drones son utilizados en el campo de batalla.

Lim Eul-chul, de la Universidad de Kyungnam en Corea del Sur, dijo que la IA podría permitir que los drones de Corea del Norte "operen incluso si las señales de GPS o comunicaciones están bloqueadas, basándose en algoritmos entrenados previamente".

Agencias occidentales y surcoreanas de inteligencia afirman que el Norte envió 10 mil soldados a Rusia en 2024, sobretodo a la región de Kursk. Alrededor de 600 soldados norcoreanos han muerto y miles han resultado heridos, según Seúl.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit 2025: conoce la edad máxima y los requisitos actualizados para sacar tu primera casa. Foto: Adobe / Infonavit

Infonavit 2025: conoce la edad máxima y los requisitos actualizados para sacar tu primera casa

Visa de negocios. Foto: iStock

¿Tienes visa de turista B1/B2? Estas son las actividades de negocios que sí puedes hacer en Estados Unidos

Visa americana. Foto: iStock

Visa americana: ¿Cuánto dinero debes tener en el banco? ¿Hay un requisito mínimo?

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará? Foto: Canva

Asteroide “potencialmente peligroso” se acerca a la Tierra. ¿Impactará?

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?