El líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, supervisó una prueba de ataques de drones y ordenó ampliar el uso de la inteligencia artificial (IA) en esta tecnología militar, informó un medio estatal el viernes.
Fotografías compartidas por la agencia oficial de noticias norcoreana (KCNA) mostraron vehículos no tripulados al despegar y después destruyendo un objetivo.
El medio estatal dijo que el ejercicio demostró la "excelente eficacia de combate de los drones tácticos de ataque de la serie Kumsong" y que Kim expresó "gran satisfacción".
Lee también Corea del Norte advierte que maniobras militares de EU, Japón y el Sur tendrán "malos resultados"
Los drones están surgiendo como un "activo importante en las actividades militares, elevándolo a tarea de máxima prioridad e importante en la modernización de las fuerzas armadas de la RPDC", aseguró Kim al usar el acrónimo de Corea del Norte, según el reporte de KCNA.
Ordena desarrollar "rápidamente" tecnología de Inteligencia Artificial
El líder norcoreano también ordenó "esfuerzos para desarrollar rápidamente la tecnología recientemente introducida de inteligencia artificial" así como la "expansión y el fortalecimiento" de las capacidades de producción de drones.
El analista Hong Min, del Instituto Coreano para la Unificación Nacional en Seúl, dijo que Kim ve la tecnología de drones como fundamental para asegurar el "estatus de gran potencia".
"Los drones generan preocupaciones porque ofrecen una amenaza altamente eficiente y de bajo coste: ejecución de misiones autónomas, precisión mejorada y letalidad, aptitud para la producción en masa, y flexibilidad táctica mejorada", agregó.
Pyongyang reveló su primer ataque de drones el año pasado y expertos han advertido que las nuevas capacidades norcoreanas en esta área pueden estar ligadas a su alianza con Rusia.
Lee también De un vaso al inodoro: séquito de Kim Jong-un borra huellas del presidente norcoreano tras reunión con Putin en China
Analistas afirman que las tropas norcoreanas enviadas a combatir del lado ruso en el conflicto en Ucrania han obtenido experiencia en guerra moderna, incluyendo cómo los drones son utilizados en el campo de batalla.
Lim Eul-chul, de la Universidad de Kyungnam en Corea del Sur, dijo que la IA podría permitir que los drones de Corea del Norte "operen incluso si las señales de GPS o comunicaciones están bloqueadas, basándose en algoritmos entrenados previamente".
Agencias occidentales y surcoreanas de inteligencia afirman que el Norte envió 10 mil soldados a Rusia en 2024, sobretodo a la región de Kursk. Alrededor de 600 soldados norcoreanos han muerto y miles han resultado heridos, según Seúl.
