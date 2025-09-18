Más Información

Avión que traslada a Hernán Bermúdez "El Abuelo" cambia de ruta y prolonga escala en Colombia

La mañanera de Sheinbaum, 18 de septiembre, minuto a minuto

“El Abuelo” buscaba controlar actividad criminal en Tabasco

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Blindan en misterioso amparo a hijos de AMLO

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Con Sheinbaum hay una relación más positiva y de entendimiento, dice Kenia López Rabadán en Con los de Casa

Monzón mexicano provocará lluvias en los 32 estados este jueves 18 de septiembre

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

"Fue una tragedia, había mucha gente quemada”; Eduardo asegura que un milagro lo salvó de morir en explosión en Iztapalapa

Kiev. recibió los restos mortales de mil soldados caídos en combate, cuyos cadáveres fueron recogidos del campo de batalla por los rusos, según informó la entidad del Estado ucraniano, que se ocupa de los prisioneros de y de los intercambios de cuerpos.

En la negociación y el proceso de repatriación que hizo posible la entrega de los cuerpos participaron representantes de los y civiles ucranianos, representantes del Ministerio del Interior y de la Fiscalía, de los servicios de emergencias y de la oficina del Defensor del Pueblo.

La mediación con la parte rusa corrió a cargo, como es habitual, del Comité Internacional de la .

Los serán entregados a sus familiares una vez hayan sido identificados.

