En una de las zonas de mayor turismo de la ciudad de Puebla, fue abandonado hoy el cuerpo de una persona junto con un narco mensaje.

Los restos humanos, dejados con una caja y una lengua en su interior, fueron dejados en el Puente de Analco, uno de los lugares y barrios de mayor tradición turística.

De acuerdo con testigos, fueron sujetos encapuchados quienes tiraron los restos humanos y luego huyeron.

Además, abandonaron un narco mensaje firmado presuntamente por la organización delictiva La Familia Michoacana.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y del Ejército mexicano quienes acordonaron el lugar.

Ola de violencia deja al menos cuatro muertos durante fin de semana

Este caso se suma a la oleada de violencia del fin de semana en el estado de Puebla, el cual dejó al menos cuatro asesinatos, entre ellos un bebé de un mes de nacido.

Los crímenes ocurrieron en los municipios de Tehuacán y San Salvador El Verde.

El hecho que más conmoción generó entre la sociedad fue el ataque armado que sufrieron los integrantes de una familia, quienes viajaban en un vehículo por calles del municipio de Tehuacán.

Sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra el conductor del auto Audi, quien murió en el lugar; sin embargo, también hirieron a su bebé de un año de nacida.

La menor, junto con su madre, fueron trasladadas a un hospital de la localidad, donde horas más tarde se confirmó el fallecimiento de la recién nacida.

En tanto, en el municipio de San Salvador El Verde fueron localizados los restos de dos hombres con evidentes huellas de tortura.

